Consiliul Concurenței, îngrijorat privind preluarea magazinelor La Cocoș de către grupul Schwarz. Bogdan Chirițoiu: „Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș”

Autoritatea de concurență a constatat, în urma analizei efectuate, că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe piața achizițiilor de produse de consum curent, preponderent alimentare, au transmis oficialii Consiliului Concurenței, printr-un comunicat de presă.

Potrivit Consiliului Concurenței, tranzacția ar putea conduce la consolidarea poziției entității rezultate și la reducerea opțiunilor disponibile pentru consumatori, în contextul în care grupul Schwarz este prezent, prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl, pe toate piețele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoș.

Care e modelul de business al La Cocoș

Mai mult, operațiunea ar putea avea un impact negativ asupra furnizorilor, în condițiile în care în cazul unora dintre ei vânzările către La Cocoș pot ajunge până la 90% din cifra lor de afaceri, apreciază specialiștii.

„Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul și politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziției, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor, afectând consumatorii”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Astfel, transmite autoritatea de concurență, pentru a înlătura aceste îngrijorări, grupul Schwarz are posibilitatea de a transmite propuneri de angajamente către autoritatea de concurență, care vor fi analizate și evaluate în vederea identificării unor soluții adecvate.

Conform legii, autoritatea de concurență analizează tranzacția prin care grupul Schwarz intenționează să preia magazinele La Cocoș, în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurențial normal.

Consiliul Concurenței așteaptă eventuale observaţii de la furnizori și/sau concurenți cu privire la îngrijorările concurenţiale prezentate, prin e-mail, la adresa [email protected] sau prin poştă.