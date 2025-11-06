Prima reacția a grupului Schwarz din Germania după ce Consiliului Concurenței a transmis public îngrijorările privind preluarea magazinelor La Cocoș

Oficialii grupului Schwarz au transmis joi seara, la solicitarea Mediafax, că țin legătura cu specialiștii Consiliului Concurenței în acest dosar.

Reprezentanții autorității au identificat și au făcut publice, joi, mai multe îngrijorările lor concurențiale privind impactul asupra magazinelor La Cocoș a tranzacției notificate de grupul Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl.

„Suntem într-un schimb constructiv de replici cu Consiliul Concurenței. Suntem încrezători că vom putea aborda pe deplin toate întrebările Consiliului Concurenței în cadrul acestui dialog și vom crea o bază care va duce la o aprobare rapidă a tranzacției. Credem cu tărie că tranzacția va consolida La Cocoș pe termen lung”, a transmis un purtător de cuvânt al grupului Schwarz din Germania, la solicitarea Mediafax.

Grupul Schwarz este un grup internațional de retail de top, cu aproximativ 14.200 de magazine și aproximativ 595.000 de angajați. În anul fiscal 2024, companiile din Grupul Schwarz au generat vânzări totale de 175,4 miliarde de euro.

Care e modelul de business al La Cocoș

Potrivit Consililul Concurenței, tranzacția ar putea conduce la consolidarea poziției entității rezultate și la reducerea opțiunilor disponibile pentru consumatori, în contextul în care grupul Schwarz este prezent, prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl, pe toate piețele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoș.

Mai mult, operațiunea ar putea avea un impact negativ asupra furnizorilor, în condițiile în care în cazul unora dintre ei vânzările către La Cocoș pot ajunge până la 90% din cifra lor de afaceri, apreciază specialiștii Consiliului.

„Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul și politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziției, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor, afectând consumatorii”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Astfel, transmite autoritatea de concurență, pentru a înlătura aceste îngrijorări, grupul Schwarz are posibilitatea de a transmite propuneri de angajamente către autoritatea de concurență, care vor fi analizate și evaluate în vederea identificării unor soluții adecvate.

Conform legii, autoritatea de concurență analizează tranzacția prin care grupul Schwarz intenționează să preia magazinele La Cocoș, în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurențial normal.