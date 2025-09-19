A fost vândută Telekom România Mobile: Digi și Vodafone împart activele de 70 milioane de euro

Vineri dimineață a fost semnată una dintre cele mai mari mutări pe piața serviciilor de telefonie mobilă din România din ultimul deceniu: Telekom România Mobile Communications (TKRM), fostul Cosmote, a fost vândut pentru suma totală de 70 de milioane de euro, către Digi România și Vodafone România. Tranzacția pune capăt prezenței Deutsche Telekom pe piața locală și marchează o schimbare semnificativă în structura industriei, care rămâne acum cu doar trei mari jucători: Orange, Vodafone și Digi.

Vodafone preia rețeaua, clienții și angajații Telekom România

Digi România a plătit 40 de milioane de euro pentru a prelua segmentul de cartele preplătite (prepaid) al Telekom România Mobile (TKRM), alături de anumite licențe de spectru radio și o parte din portofoliul de turnuri de telecomunicații. La rândul său, Vodafone România a achitat 30 de milioane de euro pentru a cumpăra pachetul de acțiuni deținut de OTE în TKRM, preluând astfel și rețeaua de magazine, infrastructura tehnică, angajații și baza de clienți postpaid și business a fostului operator.

„La finalizarea acestei tranzacţii, estimată pentru începutul lunii octombrie a acestui an, Vodafone va dobândi controlul asupra Telekom România, inclusiv angajaţi, clienţi postpaid, clienţi business, reţeaua de magazine şi infrastructura de reţea tehnică”, au transmis reprezentanții Vodafone, citați de Ziarul Financiar.

Tranzacția, aprobată de Consiliul Concurenței în iulie

Tranzacția a fost posibilă după ce Consiliul Concurenței a aprobat operațiunea în iulie 2025. Valoarea totală estimată a Telekom România Mobile este de 70 de milioane de euro, însă suma finală ar putea fi ajustată în funcție de nivelul datoriilor și al capitalului de lucru la momentul încheierii efective a tranzacției.

„Suntem încântaţi că am ajuns la acest acord important, care se aliniază perfect cu obiectivul strategic al OTE de a-şi optimiza portofoliul şi de a creşte valoarea pentru acţionari”, a declarat Kostas Nebis, Preşedinte şi CEO al OTE – grupul elen care deținea Telekom România Mobile și care a coordonat procesul de vânzare al operatorului.

Pierderi și declin înainte de vânzare

Vânzarea Telekom România Mobile a devenit o decizie inevitabilă pentru grupul elen OTE, în condițiile în care compania înregistra pierderi operaționale și pierduse o parte semnificativă din baza de clienți. Grupul estimează că a fost nevoit să trimită aproximativ 60 de milioane de euro în România pentru a susține funcționarea Telekom până la momentul tranzacției.

Numărul de clienți prepaid a scăzut cu peste 200.000, până la 1,45 milioane – segment care va fi preluat de Digi, în timp ce baza de clienți postpaid a crescut ușor, ajungând la 1,978 milioane, portofoliu care va intra sub umbrela Vodafone.

După finalizarea tranzacției, Vodafone și Digi vor demara integrarea etapizată, care va influența modul în care sunt livrate serviciile mobile, fără să producă schimbări pentru clienți, au comunicat reprezentanții Vodafone: „Încheierea de astăzi a documentelor relevante ale tranzacţiei nu produce efecte cu privire la clienţii, angajaţii şi partenerii Vodafone România”.