Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă. Țara care se află în spatele atacurilor de spionaj

Agenția de Securitate Internă din Polonia a precizat luni că o femeie de origine ucraineană a fost pusă sub acuzare. Femeia, care se numește Kristina S, este suspectată de complicitate în cauzarea unui pericol imediat de explozie.

Femeia, a cărei vârstă nu a fost făcută publică de anchetatori, riscă până la opt ani de închisoare, dacă va fi găsită vinovată.

Potrivit anchetatorilor, în iulie 2024, ea ar fi trimis un colet exploziv prin intermediul unei firme de curierat. Pachetul conținea „explozibili sub formă de nitroglicol, precum și fitile electrice ascunse de uz militar, un dispozitiv de inițiere, un termos metalic cu un insert de încărcătură modelată și aluminiu pulverizat”, au precizat anchetatorii polonezi.

Autoritățile au mai precizat că structura „constituia o bombă cu încărcătură profilată”. Coletul a fost descoperit într-un depozit al unei firme de curierat din regiunea Łódź . Autoritățile au luat măsuri de securitate pentru gestionarea situației.

„În cazul unei explozii, transportul ar fi putut provoca daune semnificative infrastructurii critice, perforând rezervoare sensibile de combustibil, tavane ale clădirilor sau structuri solide din oțel”, potrivit comunicatului publicat de Parchetul General din Polonia.

În presupusul complot ar fi fost implicați patru suspecți, femeia, un alt cetățean ucrainean, dar și doi cetățeni ruși. Doi dintre cei patru suspecți se află în arest preventiv, potrivit procurorilor polonezi.

Polonia, ținta unor atacuri de spionaj

Potrivit autorităților, Polonia este ținta unor atacuri de spionaj și război hibrid inițiate de Moscova, care s-au întețit odată cu începerea Războiului din Ucraina. Încă din 2022 au fost autoritățile poloneze au reținut 44 de persoane suspectate de spionaj, dar și sabotaj pentru Rusia sau Belarus. Aceștia sunt cetățeni bieloruși, ucraineni sau polonezi.

Încă de la începutul Războiului din Ucraina, agențiile de securitate din întreaga Europă au acuzat Rusia de organizarea a zeci de atacuri sau incidente de sabotaj pe întreg continentul, prin intermediul persoanelor cu alte pașapoarte decât cele rusești. Cetățenii care au fost trași la răspundere pentru acte de sabotaj au acte bulgare, moldovenești sau ucrainene.