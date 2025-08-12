Războiul din Ucraina, ziua 1266. „Niciun semn” că Rusia se pregătește să pună capăt războiului, spune Zelenski înaintea summitului Trump-Putin.

„Niciun semn” că Rusia se pregătește să pună capăt războiului, spune Zelenski înaintea summitului Trump-Putin

„Nu există niciun semn că rușii au primit semnale pentru a se pregăti pentru situația postbelică. Dimpotrivă, își mișcă trupele și forțele în așa fel încât să lanseze noi operațiuni ofensive.”

Rafinăria de petrol din Saratov, din Rusia, și-a oprit operațiunile după atacul cu drone din Ucraina, relatează Bloomberg

Rafinăria, deținută de Rosneft, a fost avariată într-un atac cu drone pe 10 august. Este a treia rafinărie rusească care suspendă producția în această lună din cauza atacurilor ucrainene, scrie Kiyv Independent.

Forțele rusești au perforat apărarea ucraineană din regiunea Donețk, ocolind fortificațiile, afirmă un grup de monitorizare

Forțele rusești au avansat spre autostrada Dobropillia-Kramatorsk din regiunea Donețk, ocupând poziții în așezările din apropiere pentru a sprijini operațiuni ofensive ulterioare.

Finlanda acuză echipajul petrolierului din Marea Baltică de legături cu Rusia pentru deteriorarea cablurilor submarine

Autoritatea Națională de Procuratură din Helsinki i-a pus sub acuzare pe căpitanul și doi dintre primii ofițeri ai navei Eagle S, un petrolier înmatriculat în Insulele Cook, despre care se crede că face parte dintr-o „flotă din umbră” care transportă petrol rusesc, încălcând sancțiunile internaționale.

Un acord la întâlnirea Putin-Trump este puțin probabilă: SUA, Rusia și Ucraina au opinii diferite asupra unor chestiuni cheie

În timp ce președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, se pregătesc pentru o întâlnire bilaterală pe 15 august în Alaska, obiectivele SUA, Rusiei și Ucrainei par să se contrazică.

„La sfârșitul acelei întâlniri, probabil în primele două minute, voi ști exact dacă se poate face sau nu o înțelegere”, a declarat Trump reporterilor pe 11 august.

Experții spun că summitul organizat în grabă cel mai probabil nu va reuși să-i aducă pe Trump, Putin și președintele Volodimir Zelenski la un acord privind un armistițiu complet , darămite un acord de pace.

Rusia a exprimat în repetate rânduri revendicări maximaliste, cum ar fi recunoașterea de jure a teritoriilor ucrainene anexate ilegal și retragerea trupelor ucrainene din zonele pe care țara le controlează încă.

La întâlnirea cu Trump, Putin urmează să propună Kievului să își retragă trupele din regiunile Donețk și Luhansk, potrivit unei surse din cadrul biroului președintelui Ucrainei, care a vorbit sub condiția anonimatului. Conform propunerii, Rusia și-ar retrage apoi trupele din regiunile Harkov și Sumi.