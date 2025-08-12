Ucraina vrea să oprească Starlink în teritoriile ocupate, dar să îl mențină în zonele libere

Guvernul ucrainean, prin Ministerul Transformării Digitale, lucrează la un plan pentru a opri funcționarea rețelei Starlink în teritoriile temporar ocupate de Rusia, fără să afecteze utilizarea acesteia în regiunile controlate de Kiev.

Anunțul a fost făcut marți de prim-viceprim-ministrul pentru transformare digitală, Mykhailo Fedorov, în regiunea Jîtomîr, în timpul testării tehnologiei Starlink Direct to Cell, desfășurată împreună cu operatorul Kyivstar, potrivit agenției independente de știri Interfax-Ukraine.

Ucraina are sprijinul lui Elon Musk pentru menținerea Starlink

„Pentru noi, provocarea e că Starlink funcționează pe teritoriile temporar ocupate… Nu putem comenta prea mult pe acest subiect și nu putem intra în detalii, dar este o mare provocare. Lucrăm la asta și, sunt sigur, vom rezolva această problemă”, a declarat Fedorov.

El a subliniat că Starlink „va funcționa în Ucraina”, precizând că există comunicare directă cu fondatorul SpaceX, Elon Musk, care „a promis public că nu se va întâmpla nimic cu Starlink în Ucraina și că această comunicație prin satelit va continua să funcționeze”.

Fedorov a mai spus că „Musk înțelege că avem un număr mare de spitale, școli și sector civil acoperite de Starlink… Prin urmare, în prezent, situația este stabilă”.

„Nu vrem să depindem de o singură tehnologie de comunicații”

Potrivit lui Fedorov, Ucraina are una dintre cele mai mari rețele Starlink active din lume, cu peste 50.000 de terminale furnizate de Ministerul Transformării Digitale.

„Un număr atât de mare de terminale Starlink influențează modul în care compania reacționează la dezvoltarea unei regiuni și la feedback-ul privind serviciile”, a adăugat oficialul, menționând că noul proiect Starlink Direct to Cell, realizat pe baza unui acord comercial cu SpaceX, consolidează relația dintre compania lui Musk și Ucraina într-un parteneriat avantajos pentru ambele părți, pe principiul „win-win”.

Fedorov a subliniat că ministerul pregătește infrastructura de comunicații pentru orice scenariu: „Facem tot posibilul pentru a asigura atât tehnologia de comunicații mobile 4G pentru uz militar, cât și alte tehnologii alternative, inclusiv cele prin satelit, astfel încât să fim pregătiți pentru orice situație și să nu depindem doar de o singură soluție”.