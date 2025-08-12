Prima pagină » Știri externe » Ucraina continuă reformele judiciare în vederea aderării la UE

Ucraina continuă reformele judiciare în vederea aderării la UE

Katarína Mathernová, ambasadoarea UE în Ucraina, a precizat că țara continuă să dezvolte reforme judiciare în vederea accederii la Uniunea Europeană.
Ucraina continuă reformele judiciare în vederea aderării la UE
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
12 aug. 2025, 18:43, Știri externe

Ambasadoarea UE în Ucraina a făcut aceste precizări în contextul deciziei date de Înaltul Consiliu de Justițiie al Ucrainei de a-l desemna pe Ihor Kushnir ca membru al Comisiei de Înaltă Calificare a Judecătorilor.

„Salut desemnarea noului membru al Comisiei de Înaltă Calificare a Judecătorilor de către Înaltul Consiliu al Justiției. Ucraina continuă înaintarea reformelor judiciare pe calea sa europeană. Așteptăm următorii pași”, se arată postarea publicată marți după-amiază pe X de Katarina Mathernova, ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina.
Ihor Kushir este cel de-al 16-lea membru al Comisiei de Înaltă Calificare a Judecătorilor. Anterior, acesta a fost judecător în cadrul Curții Supreme, funcție ocupată în 2024, după demisia lui Roman Ihnatov, magistratul care a fost acuzat că deținea pașaport rusesc.
Pentru a accede la Uniunea Europeană, Ucraina trebuie să continue reformele în justiție, mai ales în lupta împotriva corupției.