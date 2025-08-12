Ucraina continuă reformele judiciare în vederea aderării la UE

Ambasadoarea UE în Ucraina a făcut aceste precizări în contextul deciziei date de Înaltul Consiliu de Justițiie al Ucrainei de a-l desemna pe Ihor Kushnir ca membru al Comisiei de Înaltă Calificare a Judecătorilor.

„Salut desemnarea noului membru al Comisiei de Înaltă Calificare a Judecătorilor de către Înaltul Consiliu al Justiției. Ucraina continuă înaintarea reformelor judiciare pe calea sa europeană. Așteptăm următorii pași”, se arată postarea publicată marți după-amiază pe X de Katarina Mathernova, ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina.

Ihor Kushir este cel de-al 16-lea membru al Comisiei de Înaltă Calificare a Judecătorilor. Anterior, acesta a fost judecător în cadrul Curții Supreme, funcție ocupată în 2024, după demisia lui Roman Ihnatov, magistratul care a fost acuzat că deținea pașaport rusesc.