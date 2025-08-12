Casa Albă: Întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Trump

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus, marți, că întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Donald Trump, potrivit BBC.

Întrebată cum va măsura Trump succesul întâlnirii sale cu Putin, Leavitt a spus că Trump va vorbi cu mass-media după întâlnire.

Ea spune că această întâlnire va fi este un „exercițiu de ascultare” pentru președinte.

Întrebată de ce Zelenski nu a fost invitat la întâlnire, Leavitt a spus că Donald Trump speră ca, la un moment dat, să poată avea loc o întâlnire trilaterală, dar că faptul că președintele SUA se va așeza la masă cu președintele Rusiei îi va oferi lui Trump „cea mai bună indicație despre cum să pună capăt acestui război”.

Detaliile și programul summitului Trump-Putin din Alaska de vineri sunt încă „în curs de stabilire”, spune Leavitt.