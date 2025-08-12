Radu Carp despre întâlnirea Trump-Putin: Vladimir Putin vrea să câștige doar timp

„Vladimir Putin vrea să câștige doar timp și vrea doar să dispară această unitate occidentală, să zic și eu, pentru Ucraina. Deja a creat o breșă importantă. Iar întâlnirea de la Alaska va crea încă o breșă”, a declarat pentru MEDIAFAX Radu Carp, prof. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti.

El afirmă că deși o ruptură decisivă în unitatea occidentală privind sprijinul față de Ucraina nu ar putea să fie decisivă, acesta ar putea să ofere argumente administrației de la Washington de a reduce implicarea Statelor Unite în conflict.

„În orice caz, Statele Unite vor avea mai multe, sau mă rog, Donald Trump va avea mai multe argumente să nu se mai implice. S-a mai întâmplat asta în timpul lui Donald Trump în ceea ce privește Corea de Nord. Când Donald Trump a văzut că metodele sale nu duc nicăieri, a încetat să mai pună subiectul pe prima linie și a continuat înarmarea Coreei de Nord. Așa face Donald Trump și, din păcate, Rusia va avea și mai mult mână liberă în Ucraina din momentul în care sprijinul european nu poate să compenseze ceea ce ar fi putut să facă Statele Unite”, adaugă el.

Despre acest potențial demers al Statelor Unite, profesorul universitar a declarat „ E o eroare strategică, dar sper ca ea să fie compensată pe teren de armata ucraineană”.

În plus, Radu Carp a explicat că în zona Arcticii se vor intensifica negocierile economice, iar Trump ar putea obține niște concesii în acest sens.

„E posibil însă să obțină anumite, cum să zic așa, concesii sau avantaje bilaterale economice în ceea ce privește exploatarea în Arctica, fără ca regimul sancțiunilor să fie scos. Aici este o chestie mai complicată, pentru că Donald Trump a încercat să aibă o hartă a zăcămintelor din zona Arctica, tocmai de aceea l-a avut ca secretar de stat pe Rex Tillerson, acesta a încercat, dar după șase luni și-a dat seama că, mă rog, depășește cu mult chiar și capacitățile Statelor Unite de a avea o imagine exactă a zăcămintelor”. În această privință, Radu Carp nu și-a arătat încrederea privind capacitatea administrației Trump de a avea succes în demersurile economice „Pe dosarul Arctic ar putea să vedem dezvoltări și asta dorește și Rusia să iasă din oricum dintr-o încercuire economică în acest fel. Dar, repet, aici capacitatea Statelor Unite sub actuala administrație de a gestiona proiectul Arctic s-a văzut. Este deplorabilă și s-a văzut din precedentul mandat al lui Donald Trump. Asta s-a văzut și recent în ceea ce privește Finlanda. Nici până astăzi, administrația Trump nu a reușit să vină cu un plan coerent de exploatare a resurselor naturale. S-a văzut și în dosarul ucrainean. Acordul cu Ucraina, deși a fost semnat și ucrainei știu foarte bine ce dețin nu a putut fi pus în aplicare, dar mai mult, din acordul semnat de Statele Unite cu Ucraina, o mare parte din teritoriu a fost deja preluat de Federația Rusă, între timp. Deci Statele Unite au semnat că vor face exploatări pe un teritoriu care nici măcar nu mai este în posesia Ucrainei în prezent”, spune Carp.

Radu Carp a adăugat o încetare a Războiului din Ucraina se poate realiza nu doar prin discuții cu Federația Rusă, dar și cu statele apropiate acesteia: „Ce trebuie reținut este că soluționarea războiului din Ucraina nu se poate face decât dacă există un dialog nu doar cu Federația Rusă, ci și cu țările care sprijină Moscova. Iran, China, India, Corea de Nord. Pentru că aceste țări, în urma acestui război, au devenit interdependente cu economia Federației Ruse și chiar ele în prezent nu mai doresc încheierea conflictului pentru că le este avantajos”.

Privind un eventual rol al Europei în aceste discuții, profesorul universitar a susținut că locația întâlnirii, în Alaska „arată că e un dezinteres total față de Europa”.

Vineri va avea loc o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska.