București 2025: între presiunea cererii și boomul segmentului premium , de Oscar Răceanu, 24 REAL – Head of Residential Division & Senior Consultant Office Division

Piața imobiliară din București traversează în 2025 o perioadă de transformări profunde. În primele nouă luni, au fost înregistrate aproximativ *41.500 de tranzacții rezidențiale* în zona București-Ilfov, o scădere moderată de 4,4% în Capitală față de aceeași perioadă a anului precedent. Această ajustare nu semnalează încetinirea pieței, ci o reașezare clară a cererii și ofertei în segmente distincte, între locuințele accesibile și segmentul premium.
Mediafax
15 dec. 2025, 17:16, Comunicate

Modificările fiscale recente, în special majorarea TVA-ului pentru locuințele noi, au determinat creșteri semnificative de preț – între *12.000 și 15.000 de euro la apartamentele noi*, ceea ce a împins cumpărătorii spre piața locuințelor vechi. Cartierele accesibile, precum Berceni, Militari, Colentina, Dristor și Rahova, resimt cel mai puternic presiunea cererii, cu prețuri care cresc rapid. În aceste zone, apartamentele vechi devin principalul motor al tranzacțiilor, iar cererea se menține ridicată.

