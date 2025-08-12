Zelenski afirmă că Ucraina nu își va retrage trupele din Donbas / Lupte intense în regiunea Donețk

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că nu va ceda Rusiei regiunea estică Donbas și a cerut ca Ucraina să fie inclusă în discuțiile privind teritoriul său, în contextul pregătirilor pentru întâlnirea de vineri dintre liderii Statelor Unite și Rusiei, informează Bloomberg.

Vladimir Putin solicită ca Ucraina să renunțe la regiunile Donețk și Lugansk, care împreună formează Donbasul, ca precondiție pentru deblocarea unui armistițiu și începerea negocierilor privind un acord de pace pe termen lung.

O astfel de decizie ar presupune ca Zelenski să ordone retragerea trupelor dintr-o suprafață de 9.000 de kilometri pătrați din regiunea Donețk, oferind Moscovei o victorie pe care armata rusă nu a reușit să o obțină militar.

„Nu vom părăsi Donbasul. Nu putem face asta. Pentru ruși, Donbasul este un cap de pod pentru o viitoare ofensivă”, a declarat Zelenski, marți, la Kiev. „Orice chestiune teritorială nu poate fi separată de garanțiile de securitate”.

„Dacă astăzi părăsim Donbasul, fortificațiile noastre, înălțimile pe care le controlăm, vom deschide clar un cap de pod pentru pregătirea unei ofensive a rușilor. Peste câțiva ani, Putin va avea un drum deschis atât spre regiunile Zaporojie și Nipru, cât și spre Harkov”, a adăugat Zelenski.

Lupte intense în regiunea Donețk

Ucraina se confruntă cu un atac intens al forțelor ruse în sectoarele Dobropillia și Pokrovsk din regiunea Donețk.

Forțele ucrainene iau „măsuri eficiente” pentru a opri înaintarea Rusiei în sectoarele Dobropillia și Pokrovsk, a anunțat marți armata ucraineană, descriind situația drept „complexă și dinamică”.

Actualizarea vine după ce grupul independent de monitorizare a frontului DeepState a susținut că trupele ruse au avansat spre autostrada Dobropillia–Kramatorsk, reușind să străpungă apărarea ucraineană.

Armata ucraineană a recunoscut că un mic grup de soldați ruși a reușit să ocolească pozițiile ucrainene lângă Dobropillia, dar a respins informațiile privind o breșă majoră.

Statul Major a precizat că peste 110.000 de militari ruși sunt concentrați în zona Pokrovsk și încearcă să străpungă apărarea prin trimiterea unor mici unități de infanterie între liniile ucrainene.

„Unitățile noastre sunt implicate în lupte defensive intense împotriva unui inamic superior numeric”, se arată în comunicat, adăugând că unele dintre grupurile de infiltrare au fost deja distruse.