Prima reacție a lui Nicusor Dan la întâlnirea lui Trump cu Putin, din Alaska

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, scrie pe X Nicușor Dan.

El afirmă că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

„Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, încheie șeful statului.

Liderii UE fac apel la Trump să apere interesele Europei. Ungaria nu a semnat documentul

Liderii UE au emis marți dimineață o declarație prin care fac apel la președintele SUA, Donald Trump, să apere interesele de securitate ale Europei. Ungaria nu a semnat documentul.

Declarația comună a țărilor UE a apărut cu câteva zile înainte de întâlnirea din Alaska, a lui Trump cu Putin. La întâlnire nu au fost invitați liderii europeni și nici președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. De asemenea, europenii au respins ideea lui Trump privitoarea la cedarea de către Ucraina a unor teritorii.

În declarația de marți dimineața, liderii europeni au arătat că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, dar au transmis că pentru ei, „calea către pacea în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, potrivit AP.

„O pace justă și durabilă, care aduce stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, au spus liderii UE.