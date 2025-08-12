Forțele ruse lansează un atac brusc în estul Ucrainei

Atacul are loc în contextul în care președinții SUA și Rusiei se pregătesc să se întâlnească în Alaska.

Harta de război DeepState a Ucrainei a arătat marți că forțele ruse au avansat rapid până la 10 kilometri în două direcții în ultimele zile, ca parte a eforturilor lor de a prelua controlul total asupra regiunii Donețk din Ucraina.

Potrivit DeepState, forțele ruse au avansat în apropierea a trei sate pe o secțiune a liniei frontului asociată cu cele două bastioane ucrainene cheie, Pokrovsk și Kostyantynivka.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni vineri în Alaska și vor discuta despre un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Potrivit unor informații neconfirmate din presă, Putin i-ar fi spus lui Trump că vrea ca Ucraina să cedeze partea din regiunea Donețk pe care Rusia nu o controlează.

Moscova nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la evoluția situației pe câmpul de luptă. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a declarat că doar grupuri mici au pătruns în liniile defensive și că acest lucru nu reprezintă o breșă.