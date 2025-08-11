Întâlnirea Trump-Putin în Alaska, văzută cu scepticism în contextul războiului din Ucraina

Președintele rus are, de fapt, în vedere o altă afacere teritorială, anume să-l convingă pe Trump de meritele schimbului unor părți din teritoriul ucrainean în schimbul unui posibil acord de încetare a focului pe care președintele american îl dorește cu disperare, dar nu știe cum să-l obțină.

Consilierul în afaceri externe al lui Putin, Yuri Ușakov, a declarat că Alaska este o locație „perfect logică” pentru summit.

Deși Trump pare deschis, în teorie, la ideea ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să participe, este greu de imaginat că Putin ar fi la fel de primitor. Premiul său este, în fond, discuțiile private cu ocupantul Casei Albe despre sancțiuni, comerț și extinderea NATO în Europa.

Alaska este un loc sigur pentru liderul rus. Putin este încă căutat de Curtea Penală Internațională, acuzat de crime de război în legătură cu deportarea forțată a copiilor din Ucraina în Rusia, în martie 2023. Există un mandat de arestare emis, dar nici Rusia, nici Statele Unite nu recunosc această curte.

În trecut, summiturile SUA-Rusia sau SUA-URSS, au avut loc în locații reci, care arată pozițiile mai nordice ale celor două țări. Cel mai notabil este Helsinki. În capitala finlandeză din 2018, ultima dată când Trump și Putin s-au întâlnit, liderul american a declarat că îl crede pe Putin mai mult decât pe propriile sale agenții de informații în legătură cu acuzațiile de interferență în alegerile americane din 2016.

Întâlnirea din Alaska este doar al patrulea summit SUA-Rusia din 2010 încoace. Este posibil ca discuțiile să ducă la un armistițiu în Ucraina.