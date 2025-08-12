Lituania, înaintea summitului Trump–Putin: „Granițele Ucrainei nu sunt negociabile”

Lituania s-a alăturat, cu un mesaj categoric, celorlalte capitale europene care avertizează că granițele Ucrainei sunt „non-negociabile” și că pacea poate fi obținută „doar prin forță și unitate”. Declarația ministrului de externe, Kęstutis Budrys, vine înaintea summitului din 15 august dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programat în Alaska.

Budrys a scris luni pe X că granițele, suveranitatea și independența Ucrainei nu pot face obiectul unor negocieri, după ce Trump a sugerat posibilitatea unui „schimb de teritorii”.

De la Lugansk la Crimeea – teritoriu ucrainean

„De la Lugansk până în Crimeea, fiecare centimetru aparține statului suveran al Ucrainei, care luptă pentru libertatea sa”, a transmis șeful diplomației lituaniene, subliniind sprijinul pentru „eforturile sincere de a obține o pace justă și durabilă în Ucraina”, bazată pe dreptul internațional, fundament al securității europene și al stabilității globale.

Summitul din Alaska este văzut ca o nouă încercare de a pune capăt conflictului de trei ani dintre Rusia și Ucraina. Atât Kievul, cât și liderii europeni insistă ca Ucraina să fie parte directă la negocieri. Moscova a confirmat întâlnirea, descriind alegerea locației drept „logică”.

Mesaje similare au fost transmise de mai multe state, printre care Polonia, Estonia, Letonia, Germania și Franța, care au subliniat că trebuie respectată integritatea teritorială a Ucrainei. Liderii europeni au avertizat că orice acord ce implică schimburi de teritorii va submina securitatea continentală și principiile dreptului internațional.