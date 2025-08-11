Va participa Zelenski la discuțiile din Alaska? Răspunsul lui Trump

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc luni, Trump a fost întrebat de reporteri dacă Zelenski va participa la negocierile din Alaska programate vineri.

„El nu face parte din asta. Aș spune că ar putea merge, dar a participat la multe întâlniri, este acolo de trei ani și jumătate și nu s-a întâmplat nimic”, a răspuns Trump.

În plus, liderul de la Casa Albă este încrezător că în „primele două minute” ale întâlnirii sale cu Putin va ști cu siguranță „dacă se poate ajunge la un acord sau nu”, scrie The Kyiv Independent.

De asemenea, Trump a declarat că după întâlnirea cu Putin ar trebui să aibă loc o întâlnire între liderii de la Kiev și Moscova

„În cele din urmă, îi voi pune pe cei doi (Putin și Zelenski – n.r.) într-o cameră, voi fi acolo sau nu, și cred că problema se va rezolva”, a mai spus președintele american.

Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în data de 15 august, în Alaska. Președintele SUA a afirmat că discuțiile de vineri vor fi o „întâlnire de tatonare” și că vor avea loc „unele schimburi, modificări teritoriale”.