Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri, cu președintele rus Vladimir Putin.
Trump susține că va încerca să recupereze teritoriile Ucrainei în negocierile cu Rusia: „Au ocupat teritoriul cel mai important”
Sursa foto: Artem Priakhin/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Petru Mazilu
11 aug. 2025, 21:08, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut anunțul luni în timpul unei conferințe de presă.

„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritoriul cel mai important. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina”, a declarat Trump, potrivit BBC.

Președintele SUA a afirmat că discuțiile din Alaska vor fi o „întâlnire de tatonare” și că vor avea loc „unele schimburi, modificări teritoriale”.

El a spus că va informa liderii europeni dacă Putin va propune un „acord echitabil” în cadrul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu Zelenski „din respect”.

Trump a mai transmis că va încerca să organizeze o întâlnire între Zelenski și Putin și s-a oferit să participe „dacă este nevoie”.