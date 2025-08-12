UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, în timp ce Rusia continuă să respingă încetarea focului

Declarația vine înaintea summitului de pe 15 august între Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska.

Liderii UE și Volodimir Zelenski nu vor participa la întâlnirea pe teritoriul SUA, dar urmează să poarte discuții online cu Trump, miercuri, înaintea summitului.

„Atât timp cât Rusia nu a acceptat o încetare a focului completă și necondiționată, nu ar trebui să discutăm despre nicio concesie”, a declarat Kallas. „Ordinea pașilor este importantă: mai întâi, o încetare necondiționată a focului, cu un sistem solid de monitorizare și garanții de securitate de neclintit”, a adăugat ea, precizând că „vom lucra la al 19-lea pachet de sancțiuni”.

UE a aprobat pachetul anterior de sancțiuni pe 18 iulie, descriindu-l drept „unul dintre cele mai puternice de până acum”, cu scopul de a intensifica presiunea economică asupra Rusiei.

Al 18-lea pachet a redus plafonul de preț pentru petrolul rusesc de la 60 la 47,60 dolari pe baril și a vizat peste 100 de nave din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei și afiliații acestora. Măsurile au avut ca scop limitarea veniturilor din exporturile de combustibili fosili, principala sursă de finanțare a războiului dus de Kremlin împotriva Ucrainei.

Trei runde de negocieri directe între Ucraina și Rusia, precum și eforturi de pace conduse de SUA, nu au reușit până acum să apropie conflictul de o soluționare.