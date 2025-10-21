Un nou coridor european va lega Grecia de România prin Bulgaria. Semnarea acordului, în noiembrie

Grecia, Bulgaria şi România urmează să semneze în noiembrie, la Bruxelles, un acord de cooperare cu Comisia Europeană pentru un coridor rutier şi feroviar care va conecta Grecia cu cele două ţări, potrivit comisarului european pentru transport durabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas, potrivit ZF, care citează Athens–Macedonian News Agency.

Tzitzikostas descrie proiectul drept o prioritate de vârf şi „emblema programelor europene de infrastructură transfrontalieră”, cu drumuri de ultimă generaţie şi trenuri moderne care vor aduce numeroase beneficii Europei şi celor trei ţări participante, creând totodată o legătură între Marea Egee şi Marea Neagră.

Comisarul a menţionat că acordul ce urmează să fie semnat în noiembrie va include un plan de acţiune foarte precis, cu termene stricte, pentru ca fiecare ţară să poată construi tronsoanele proprii care vor contribui la finalizarea completă a proiectului.

„Va fi un coridor important atât pentru comerţ, cât şi pentru mobilitatea militară”, spune comisarul european.

Tzitzikostas a subliniat că perspectivele pentru Grecia sunt uriaşe, întrucât ţara va dobândi un rol geostrategic şi comercial de primă importanţă, porturile sale urmând să devină porţi de intrare pentru întreaga Europă, prin care comerţul va fi direcţionat din Grecia către Europa Centrală şi de Est, inclusiv către Moldova şi Ucraina.

Referindu-se la Salonic, comisarul a declarat că obiectivul este conectarea oraşului cu Bucureştiul, o legătură care va fi importantă atât pentru turism, cât şi pentru integrarea Salonicului cu restul Europei.

Proiectul va beneficia de finanţare din partea Uniunii Europene, dar va fi cofinanţat şi din fonduri naţionale ale ţărilor participante.