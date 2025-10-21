Curtea de Apel București suspendă protestul din luna august. Când va fi reluată activitatea?

„În urma Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel București din data de 21.10.2025, a fost adoptată Hotărârea nr. 4, prin care s-a hotărât suspendarea protestului și reluarea activității de judecată începând cu data de 23.10.2025”, se arată în comunicatul publicat marți de Curtea de Apel București.

La finele lunii august, mai multe instanțe din țară au intrat în grevă, în semn de protest față de proiectul de act normativ privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Luni, CCR a admis sesizările de neconstituționalitate depuse de ÎCCJ, privind legea de reformă a pensiilor de serviciu.