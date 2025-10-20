Dezastru pentru guvernul Bolojan! Legea pensiilor a fost adoptată greșit. CCR, practic, nici nu a analizat conținutul legii, ci a respins-o pe formă

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis luni sesizările de neconstituționalitate depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) privind legea de reformă a pensiilor de serviciu, cu un scor strâns, de 5 voturi la 4. Surse juridice au precizat pentru MEDIAFAX că decizia Curții s-a bazat pe motive extrinseci, adică de formă, nu de fond. Concret, Guvernul nu a mai solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) asupra ultimei versiuni a proiectului, deși aceasta conținea modificări semnificative față de forma inițială.

Legea nici nu a mai fost analizată după acestă constatare privind „gafa guvernului”

Judecătorii nu au ajuns la verificarea legii pe ce scrie practic în ea. EI s-au oprit după ce au constatat că legea a fost adoptată greșit de guvern.

Prin urmare, judecătorii CCR nu au analizat conținutul legii, adică prevederile privind cuantumul, condițiile și modalitatea de calcul a pensiilor – ci doar modul în care legea a fost adoptată. În lipsa respectării procedurii constituționale, actul normativ este invalidat „pe formă”, fiind considerat născut nelegal.

Decizia înseamnă că legea privind reforma pensiilor speciale nu poate intra în vigoare în forma actuală și trebuie reluat întregul proces legislativ, cu respectarea pașilor obligatorii, inclusiv solicitarea avizului CSM. Abia după ce procedura va fi corect refăcută, Parlamentul sau Guvernul vor putea reveni cu o nouă variantă, care ar putea fi analizată și „pe fond”.

Curtea a trasmis guvernului Bolojan că practic, indiferent de cât de necesară ar fi reforma, regulile de adoptare a unei legi trebuie respectate. În lipsa lor, chiar și o lege „bună” poate fi declarată neconstituțională doar pentru vicii de procedură.

Ce înseamnă „pe formă” (viciu extrinsec/procedural)?

Se referă la felul în care a fost făcută legea, nu la ce scrie în ea.

Potrivit surselor anterioare deciziei, judecătorii înclinau spre acestă decizie deoarece guvernul Ilie Bolojan și-a angajat, la începutul lunii septembrie, răspunderea în Parlament pe o variantă a Legii privind statutul procurorilor și judecătorilor, însă fără a respecta termenii privind avizul obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii pe proiect.

Ce însemnă „pe fond”

Dacă CCR admitea obiecția „pe fond”, atunci anumite articole sau chiar legea în ansamblu sunt declarate neconstituționale pentru conținutul lor. Legiuitorul trebuie să modifice textul pentru a-l pune în acord cu Constituția.