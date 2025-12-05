Primarul din Olteni, Teleorman, cercetat de DNA pentru prejudiciu de 2,2 milioane lei. Percheziții și sume uriașe ridicate din casă

Aceasta se află sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură dispusă începând cu 4 decembrie 2025.

Alături de primar, procurorii au pus sub acuzare și pe Adriana-Cornelia Dima, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice din primărie, pentru complicitate la abuz în serviciu.

Conform comunicatului DNA, între 2024 și 2025, primarul comunei Olteni ar fi acordat ilegal ajutoare sociale persoanelor apte de muncă, neînregistrând activitățile de interes local și ignorând obligațiile legale privind suspendarea sau încetarea plăților către cei care nu și-au respectat sarcinile. Bugetul de stat ar fi fost astfel prejudiciat cu aproximativ 2,2 milioane lei.

Totodată, în perioada februarie – decembrie 2021, primarul, cu sprijinul inspectorului Adriana-Cornelia Dima, ar fi cheltuit peste 400.000 lei din bugetul local pentru achiziții nejustificate, în condițiile în care primăria avea deja datorii de aproape 1,9 milioane lei către furnizori.

Joi, procurorii DNA au efectuat percheziții domiciliare în șase locații din județul Teleorman, inclusiv la sediul primăriei și la domiciliul primarului. În urma descinderilor, au fost ridicate sume de bani în valoare de 251.860 euro, 90.100 lei și 320 dolari, care vor fi supuse măsurii sechestrului asigurător.

Pe durata controlului judiciar, primarul nu poate exercita funcția publică, nu poate părăsi țara fără acordul procurorilor și trebuie să respecte obligațiile stabilite de autorități.

DNA precizează că măsura punerii în mișcare a acțiunii penale nu afectează prezumția de nevinovăție a inculpatelor.