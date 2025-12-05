Prima pagină » Justiţie » Primarul din Olteni, Teleorman, cercetat de DNA pentru prejudiciu de 2,2 milioane lei. Percheziții și sume uriașe ridicate din casă

Primarul din Olteni, Teleorman, cercetat de DNA pentru prejudiciu de 2,2 milioane lei. Percheziții și sume uriașe ridicate din casă

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală împotriva Violetei Cătălina Ionescu, primarul comunei Olteni, județul Teleorman, pentru două infracțiuni de abuz în serviciu în formă continuată. Prejudiciul estimat la bugetul de stat este de 2,2 milioane lei.
Primarul din Olteni, Teleorman, cercetat de DNA pentru prejudiciu de 2,2 milioane lei. Percheziții și sume uriașe ridicate din casă
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Petre Apostol
05 dec. 2025, 12:10, Justiţie

Aceasta se află sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură dispusă începând cu 4 decembrie 2025.

Alături de primar, procurorii au pus sub acuzare și pe Adriana-Cornelia Dima, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice din primărie, pentru complicitate la abuz în serviciu.

Conform comunicatului DNA, între 2024 și 2025, primarul comunei Olteni ar fi acordat ilegal ajutoare sociale persoanelor apte de muncă, neînregistrând activitățile de interes local și ignorând obligațiile legale privind suspendarea sau încetarea plăților către cei care nu și-au respectat sarcinile. Bugetul de stat ar fi fost astfel prejudiciat cu aproximativ 2,2 milioane lei.

Totodată, în perioada februarie – decembrie 2021, primarul, cu sprijinul inspectorului Adriana-Cornelia Dima, ar fi cheltuit peste 400.000 lei din bugetul local pentru achiziții nejustificate, în condițiile în care primăria avea deja datorii de aproape 1,9 milioane lei către furnizori.

Joi, procurorii DNA au efectuat percheziții domiciliare în șase locații din județul Teleorman, inclusiv la sediul primăriei și la domiciliul primarului. În urma descinderilor, au fost ridicate sume de bani în valoare de 251.860 euro, 90.100 lei și 320 dolari, care vor fi supuse măsurii sechestrului asigurător.

Pe durata controlului judiciar, primarul nu poate exercita funcția publică, nu poate părăsi țara fără acordul procurorilor și trebuie să respecte obligațiile stabilite de autorități.

DNA precizează că măsura punerii în mișcare a acțiunii penale nu afectează prezumția de nevinovăție a inculpatelor.

Recomandarea video

Hoți care se prezentau ca angajați Enel / Ar fi furat peste 100.000 de lei din casele unor bătrâni / Bunuri sustrase din magazinele Shop&Go și Mega Image
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Simptome timpurii de cancer pe care mulți le trec cu vederea! Semnale de alarmă mai puțin cunoscute
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor