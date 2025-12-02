Parlamentarii USR propun mai multă transparență în procedura penală. Schimbările pot afecta marile anchete

Un proiect legislativ inițiat de parlamentari ai USR introduce obligația comunicării către suspecți și inculpații a documentelor esențiale din dosar. Aceștia ar urma să primească automat copiile actelor care le prezintă acuzațiile și propunerile de arestare.

Inițiatorii spun că modificările sunt necesare pentru a corecta practici neunitare și pentru a proteja drepturile fundamentale ale celor anchetați. Ei susțin că actuala legislație lasă loc unor abuzuri și lipsuri de transparență în anchete. „Practica judiciară este în prezent împărțită: unii suspecți primesc acest proces-verbal, alții nu îl primesc, fără să existe vreun fundament de ordin legislativ”, se arată în Expunerea de motive.

Comunicarea obligatorie către suspecți a documentelor-cheie din anchete

Parlamentarii consideră insuficientă actuala informare verbală a suspectului. Legea nu obligă organele judiciare să îi ofere acestuia o copie scrisă a acuzațiilor. „Simpla lecturare a faptei nu satisface cerințele și gradul de exigență impus de Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, precizează deputații USR.

Modificările ar obliga organele de urmărire penală să comunice procesul-verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect. De asemenea, vor trebui să transmită și procesul-verbal prin care este adusă la cunoștință calitatea de inculpat. Proiectul impune și comunicarea referatului cu propunerea de arestare preventivă. În plus, inculpatul va primi și referatul cu propunerea de prelungire a arestării.

Potrivit deputaților USR, situațiile actuale pun persoanele anchetate într-o poziție dificilă: „aproape toate mijloacele de probă au fost administrate (…) iar persoana devine suspect și, la interval de câteva minute, inculpat (…) fiind lipsită de posibilitatea de a-și formula apărarea”.

Cum funcționează sistemul în prezent

În prezent, faptul că aceste documente nu sunt comunicate automat suspecților și inculpaților oferă anchetatorilor un avantaj important în fazele sensibile ale investigațiilor. Neavând acces imediat la procese-verbale detaliate sau la referatele de arestare, persoanele cercetate nu pot afla pe loc direcția anchetei, probele administrate ori martorii implicați.

Această lipsă de informații reduce riscul ca suspecții să își sincronizeze declarațiile, să influențeze martori sau să compromită probe. Totodată, permite procurorilor să își păstreze strategia de investigație confidențială până când dosarul este suficient de solid pentru a rezista eventualelor contestări.

Motivația practicii actuale

Necomunicarea acestor documente în faza incipientă a anchetei a funcționat, până acum, ca o formă de protecție necesară pentru investigarea eficientă a faptelor grave. Mecanismul este esențial mai ales în marile anchete de corupție sau criminalitate organizată. În aceste cazuri, documentele interne pot conține sute de pagini cu detalii operative.

Nerespectarea obligațiilor de comunicare poate genera nulități, anularea măsurilor preventive sau excluderea unor probe.

Provocări în marile investigații

USR susține că aceste lipsuri produc „vătămări procesuale” suspecților și inculpaților, afectând dreptul la apărare.

Inițiatorii recunosc că cele mai mari probleme apar în anchete complexe, unde sunt cercetate fapte multiple și numeroase persoane. În dosarele instrumentate de DNA și DIICOT, un simplu proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect „poate însuma între 300 și 400 de pagini”, iar aceste structuri „refuză uneori să comunice/ remită suspectului un exemplar” al documentului.

Suspecții din dosarele de corupție, tratați diferit

Pentru a ilustra diferențele de tratament, deputații compară situația unui suspect cercetat pentru o faptă simplă – precum conducerea sub influența alcoolului – cu situația unui suspect dintr-un dosar de corupție.

În primul caz, susțin ei, persoanei i se citește acuzația și „i se comunică un exemplar de pe procesul-verbal […] pentru a-și pregăti minima apărare”. În al doilea caz, deși acuzația poate avea sute de pagini, faptele sunt prezentate sumar. Suspectul „nu primește un exemplar de pe procesul-verbal de aducere la cunoștință” pentru a-și construi apărarea.

Marii suspecți, discriminați

„Cum am putea aprecia că cele două categorii de suspecți anterior prezentate beneficiază de aceleași drepturi și garanții procesuale?”, întreabă parlamentarii USR. În opinia lor, „este mai mult decât evident faptul că cea de a doua categorie este discriminată în raport cu prima”.

Inițiativa se află în procedura standard de consultare. Sunt așteptate avizele de la Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Consiliul Superior al Magistraturii. Guvernul, de asemenea, își va exprima punctul de vedere asupra modificărilor solicitate de parlamentarii USR. Ulterior, proiectul va intra în dezbaterea comisiilor parlamentare, primul pas înainte de votul din Parlament.