Proiect de lege controversat: Pensionarii speciali din Apărare, Interne și Justiție riscă să piardă locuințele de serviciu

Conform proiectului de lege, personalul pensionat din sistemul de apărare, al afacerilor interne și al justiției beneficiază în prezent de chirii extrem de scăzute, unele nedepășind 200 de lei lunar, pentru locuințele de serviciu pe care le continui să ocupe. Surse oficiale indică faptul că aceste tarife nu au mai fost actualizate din 2007. Ministerul Justiției susține că această situație creează o criză a fondului locativ, care nu poate fi alocat judecătorilor și procurorilor activi, motiv pentru care proiectul de lege urmărește eliberarea și realocarea acestor spații de locuit.

Procesul de consultare pentru acest proiect de lege a fost întrerupt la Ministerul Apărării Naționale (MApN), organismul care gestionează cel mai numeros parc de locuințe de serviciu, în număr de 662. MApN a solicitat constituirea unui grup de lucru pentru a evalua impactul măsurii la nivel național. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne administrează 380 de astfel de locuințe, iar sistemul justiției și penitenciarelor are în total 412 unități.

Prevederile cheie: termen de 90 de zile pentru eliberare

Textul legislativ este clar: „Contractul de închiriere a locuințelor de serviciu încetează la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare.” În practică, aceasta ar însemna că sute de pensionari speciali ar fi obligați să elibereze locuințele pe care le ocupă în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a noii legi. Conform legislației în vigoare (Legea 114/1996), aceste locuințe sunt destinate exclusiv personalului activ al instituțiilor publice care nu dețin o proprietate personală. Cheltuielile de întreținere sunt suportate de stat, iar chiria este simbolică. Ministerul Justiției argumentează că păstrarea dreptului de folosință după încetarea raportului de serviciu nu mai este justificată.

Dezbateri aprige despre proiect: drepturi versus eficiență

Propunerea a declanșat o dezbatere publică intensă. Criticii acesteia susțin că măsura va afecta disproporționat pensionarii speciali, mulți dintre ei fiind foști militari sau personal care a lucrat în profesii cu risc ridicat, neglijând contribuția lor de-o viață la securitatea națională. Unul dintre argumentele cheie este acela al unui „drept câștigat” după o carieră lungă de serviciu. Pe de altă parte, susținătorii proiectului susțin că este necesară o modernizare a regimului juridic și că resursele statului, în special locuințele, trebuie alocate cu prioritate angajaților activi, nu a pensionarilor cu venituri peste medie.

Acest proiect de lege își va urma cursul după ce va fi examinată de Ministerul Apărării. Ulterior, versiunea finală a documentului va trebui să obțină aprobarea Guvernului înainte de a fi înaintată Parlamentului pentru votul decisiv.

Oricare ar fi forma adoptată, această prevedere va determina transformări semnificative în sistemele de Apărare, Interne și Justiție, cu un efect direct asupra a sute de beneficiari de pensii de serviciu. Reforma este văzută ca un pas necesar pentru o administrare eficientă a resurselor publice.