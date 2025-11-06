Când vor fi adoptate pachetele de reforme? Ce spune Ilie Bolojan

Întrebat la Digi 24 în ce stadiu se află pachetul de reformare a administraţiei locale, care pare blocat în interiorul coaliţiei, şi dacă a ajuns la un acord cu social-democraţii şi cu Sorin Grindeanu, Bolojan a răspuns că adoptarea acestor pachete „este o necesitate” dacă România doreşte să îşi reducă cheltuielile anul viitor.

Premierul a explicat că reforma este importantă pentru reducerea dobânzilor la care se împrumută statul: „Gândiţi-vă că anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB. Deci, din tot ce avem ca deficit, practic aproape jumătate reprezintă doar costul dobânzilor, este un buget enorm”.

Referitor la calendarul adoptării reformelor, Bolojan a declarat: „Sper că până la sfârşitul acestei luni vom rezolva aceste pachete în sensul în care reforma administraţiei publice, locale şi centrale este şi o necesitate”.

Premierul a recunoscut că discuţiile s-au lungit, precizând că „niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare”, dar şi-a exprimat speranţa că înainte de aprobarea bugetului pachetul pe administraţie va fi adoptat.

„Dacă nu adoptăm pachetul pe administraţie, bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos pe anul viitor”, a avertizat Bolojan, subliniind că statul nu îşi mai poate permite să finanţeze în aceeaşi măsură „cheltuieli care nu se justifică nici în administraţia centrală, nici în cea locală”.

Referitor la pensiile magistraţilor, premierul a explicat că aşteaptă motivarea deciziei CCR pentru a putea lua măsurile necesare.

„Vom aştepta motivarea, sper că în zilele următoare să apară, în aşa fel încât atât pe pachetul fiscal cât şi pe pachetul pe magistraţi să putem lua nişte decizii şi să revenim pentru a fi adoptate”, a declarat Bolojan.

Întrebat dacă va asuma din nou răspunderea Guvernului pe aceste pachete, prim-ministrul a explicat că pachetul fiscal poate fi adoptat printr-o procedură parlamentară rapidă, însă pachetul pentru administraţie „nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului”.

„Este un pachet complex cu foarte multe propuneri care, dacă nu rămân într-o formă coerentă, este afectată reforma în administraţie”, a argumentat Bolojan, precizând că reforma nu înseamnă doar reducerea de personal, ci implică şi „creşterea capacităţii administraţiei în a casa impozitele, transferul de competenţe, de responsabilităţi, transformarea ei într-una eficientă în serviciul cetăţeanului”.

Referitor la pachetul privind magistraţii, premierul a declarat că decizia privind procedura de adoptare va fi luată „îtr-o săptămână, maxim două”.

Întrebat dacă va lua singur decizia sau împreună cu PSD şi Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan a răspuns categoric: „Deciziile de tipul acesta se iau în coaliţie cu toţi colegii de faţă, deci cu toţi preşedinţii de partid”.