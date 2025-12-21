Ziua Memoriei Victimelor Comunismului. Bolojan: să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase

Mesajul a fost publicat duminică

„Astăzi îi comemorăm pe cei care au fost victime ale comunismului și pe cei care au avut curajul să se ridice împotriva unei dictaturi care a distrus vieți și a încălcat sistematic drepturile oamenilor. În 21 decembrie 1989, revolta începută la Timișoara a ajuns la București și a dus, în cele din urmă, la căderea regimului comunist. Datorită sacrificiului lor, România este astăzi o țară liberă, în care cetățenii pot vota, se pot exprima liber și își pot decide viitorul. Mulți dintre noi am trăit acele vremuri și știm exact ce a însemnat lipsa libertății, frica și abuzul de putere”, a scris Ilie Bolojan.

Premierul a tras un semnal de alarmă privitor la nostalgii și încercări de revizuire.

„După Revoluția din 1989, România a revenit pe drumul democrației. Nu totul a fost făcut corect și nu toate problemele au fost rezolvate, dar direcția este spre o țară democratică. După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat. Este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului. Provocările de azi sunt reale: un context de securitate complicat și probleme interne serioase, inclusiv dezechilibre bugetare și slăbiciuni structurale”, a transmis Bolojan.

Premierul a menționat și necesitatea întăririi încrederii oamenilor în stat.

„Soluțiile țin de responsabilitate, onestitate și decizii ferme. Dacă vom reuși să întărim încrederea oamenilor în stat, să punem ordine în finanțele publice și să susținem dezvoltarea economică în mod echilibrat, atunci vom putea spune că sacrificiul celor care au murit pentru libertate nu a fost zadarnic”, a precizat Ilie Bolojan.