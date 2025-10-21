Apropiere economică între Moscova și Tbilisi: Rusia trimite pentru prima dată petrol rafinăriei din Georgia

Pentru prima dată, Rusia a trimis un transport de petrol către noua rafinărie Kulevi din Georgia, potrivit unor surse din industrie și datelor de urmărire a navelor citate de Reuters.

Petrolierul Kayseri a transportat peste 105.000 de tone de țiței din portul rusesc Novorossiisk până la terminalul Kulevi, pe 6 octombrie.

Rafinăria, prima unitate de acest tip cu ciclu complet din Georgia, și-a început activitatea la începutul lunii octombrie și are o capacitate inițială de prelucrare de 1,2 milioane de tone de petrol anual.

Livrarea vine pe fondul unei încălziri vizibile a relațiilor dintre Rusia și Georgia, conduse de partidul Visul Georgian, aflat la putere din 2012.

Rusia caută noi piețe de export

În ciuda faptului că cele două țări au rupt legăturile diplomatice după războiul din 2008 și ocuparea regiunilor Abhazia și Osetia de Sud de către Rusia, cooperarea economică pare să se extindă.

Moscova caută noi piețe de export după impunerea sancțiunilor occidentale masive în urma invaziei Ucrainei, iar Georgia pare să devină un partener tot mai dispus să colaboreze.

Pe plan intern, partidul de guvernământ georgian a fost acuzat de derapaje democratice și fraudă electorală după alegerile parlamentare din 2024, urmate de proteste reprimate violent.

Noile tensiuni politice au dus la sancțiuni occidentale și au pus sub semnul întrebării aspirațiile Georgiei de aderare la Uniunea Europeană.

Totodată, relațiile dintre Tbilisi și Kiev s-au deteriorat, după ce autoritățile georgiene au acuzat oficiali ucraineni de comploturi politice, acuzații respinse categoric de Ucraina.