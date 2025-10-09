Piețele asiatice cresc, iar prețul petrolului scade după acordul dintre Israel și Hamas

Piețele asiatice au deschis pozitiv joi, impulsionate de noile recorduri atinse pe Wall Street și de acordul istoric dintre Israel și Hamas pentru o pauză a luptelor din Gaza.

În China, acțiunile au crescut cu peste 1% după redeschiderea burselor în urma unei vacanțe de o săptămână, în timp ce contractele futures americane au avut evoluții mixte, scrie Associated Press.

Prețurile petrolului au scăzut inițial, dar ulterior s-au stabilizat, după ce părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu au acceptat elementele unui plan propus de administrația Trump, care prevede eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni.

Acordul, considerat cel mai important progres din ultimele luni, a redus temerile privind riscurile geopolitice în regiune.

La ora prânzului, petrolul american West Texas Intermediate se tranzacționa la 62,57 dolari pe baril, în timp ce Brent, reperul internațional, era cotat la 66,29 dolari.

Aurul se menține la peste 4.000 de dolari uncia

Prețul aurului s-a corectat ușor, menținându-se însă la un nivel ridicat de 4.055,80 dolari uncia.

Indicele Nikkei 225 al Japoniei a urcat cu 1,8%, la 48.572 puncte, susținut de creșterea acțiunilor SoftBank Group, care s-au apreciat cu peste 11% după anunțul achiziției diviziei de robotică a grupului elvețian ABB, într-o tranzacție de 5,4 miliarde de dolari.

În China, indicele Shanghai Composite a crescut cu 1,2%, iar bursa din Hong Kong a pierdut marginal, cu mai puțin de 0,1%.

În Australia, indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,3%, iar bursa din Taiwan a închis cu un avans de 0,9%, după ce gigantul TSMC a raportat o creștere anuală de 30% a veniturilor, peste așteptări.

Pe Wall Street, S&P 500 a urcat miercuri cu 0,6%, atingând un nou record de 6.735 puncte, susținut de entuziasmul continuu pentru tehnologiile bazate pe inteligență artificială.

Acțiunile AMD au crescut cu peste 11%, iar Dell cu 9%, după ce ambele companii au anunțat noi proiecte legate de AI.

De la începutul anului, titlurile Nvidia au crescut cu aproape 41%, Oracle cu peste 73%, iar Palantir Technologies s-a dublat, cu o creștere de 143%.

Totuși, unii analiști avertizează că entuziasmul pentru AI amintește de bula dot-com din anii 2000.