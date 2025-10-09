Prima pagină » Știri externe » Georgia condamnă un poet renumit la doi ani de închisoare pentru „rezistență” față de un ofițer de poliție

Georgia condamnă un poet renumit la doi ani de închisoare pentru „rezistență” față de un ofițer de poliție

Un poet premiat și activist pentru drepturile omului a fost condamnat, joi, la doi ani de închisoare, pentru „rezistență” față de un ofițer de poliție, de către un tribunal georgian.
Andreea Tobias
09 oct. 2025, 20:07, Știri externe

Zviad Ratiani, în vârstă de 54 de ani, este considerat pe scară largă drept cel mai important poet contemporan al Georgiei și este un proeminent activist pro-UE.

Procurorii l-au acuzat în iunie că a pălmuit un ofițer de poliție în timpul unei proteste împotriva partidului de guvernământ în fața parlamentului, acuzație pe care el a negat-o.

Tribunalul din Tbilisi l-a găsit vinovat pe Ratiani de „rezistență la un ofițer de poliție” joi, a declarat avocata sa, Keti Chutlashvili, pentru AFP.

Verdictul vine în contextul unei campanii mai ample de represiune împotriva criticilor guvernului din această țară, care se confruntă cu o criză politică prelungită de la alegerile contestate de anul trecut și de la decizia guvernului de a îngheța negocierile de aderare la UE până în 2028.

Ratiani a afirmat anterior că a fost reținut și bătut în timpul protestelor post-electorale de anul trecut, petrecând o săptămână în închisoare.

Georgian Dream prezintă opoziția ca fiind formată din agitatori periculoși care vor să destabilizeze țara.

Grupurile pentru drepturile omului afirmă că țara a pornit pe un drum periculos către autoritarism, închizând liderii celor mai importante partide de opoziție și lansând o campanie de intimidare împotriva jurnaliștilor și activiștilor din opoziție.

Bruxelles, care a acuzat Tbilisi de regres democratic, afirmă că partidul de la putere a pus în pericol eforturile de lungă durată ale țării de a adera la UE, o aspirație consacrată în constituția țării și susținută – potrivit sondajelor de opinie – de aproximativ 80% din populație.

Statele Unite și mai multe țări europene au impus sancțiuni unor oficiali ai Georgian Dream.