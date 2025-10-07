Georgia acuză cinci figuri ale Opoziției de tentativă de răsturnare a guvernului. Protestele, o încercare de a prelua puterea, spun oficialii

Cei cinci bărbați sunt acuzați de tentativă de răsturnare a guvernului, iar aceștia riscă o pedeapsă maximă de nouă ani de închisoare. Oficialii au declarat că protestele au reprezentat o încercare de a prelua puterea, notează Reuters.

Totodată, alte 13 persoane au fost reținute în legătură cu manifestațiile de sâmbătă, a anunțat ministerul de Interne al Georgiei.

Anunțul vine după ce susținătorii opoziției georgiene s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Tbilisi, ziua în care au fost organizate alegeri locale, încheiate cu victoria partidului aflat la guvernare.

Cu câteva minute înainte de închiderea urnelor, un grup mai mic de protestatari a încercat să ocupe palatul prezidențial. Demonstrațiile au degenerat, iar polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.

Vice-ministrul de interne al Georgiei, Alexander Darakhvelidze, a declarat, potrivit Reuters, că arestările au fost efectuate în conformitate cu legile privind tentativa de răsturnare a guvernului și a ordinii constituționale, precum și participarea la tulburări publice în masă.

În octombrie anul trecut, partidul Visul Georgian a câștigat alegerile parlamentare, însă opoziția consideră că acestea au fost fraudate. O lună mai târziu, partidul a anunțat că îngheață negocierile de aderare a Georgiei la Uniunea Europeană, punând brusc capăt unui obiectiv național de lungă durată.