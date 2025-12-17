Parlamentul georgian adoptă un proiect de lege care interzice votul în străinătate

Cetățenii Georgiei vor putea vota doar pe teritoriul țării, după ce Parlamentul de la Tbilisi a adoptat miercuri modificări la Codul Electoral.

Amendamentele au fost aprobate cu 79 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă”, potrivit EFE.

Președintele Parlamentului, Șalva Papuașvili, a spus că aceste schimbări „vor reduce influența forțelor externe” asupra proceselor electorale și vor permite cetățenilor să facă o alegere „mai adecvată și informată”.

El a mai precizat că „modelul respectă standardele internaționale” și este „așa cum votează Irlanda, Malta, Armenia și Israelul”.

Interdicția va fi aplicată pentru prima dată la alegerile parlamentare din 2028.

La alegerile legislative din 2024, care nu au fost recunoscute de opoziție, autoritățile au organizat 60 de secții de votare în afara granițelor.

Aproximativ 34.000 de georgieni au participat la vot, din aproape 96.000 de persoane înregistrate la misiunile consulare.

Formațiunea de opoziție Mișcarea Națională Unită spune că guvernul încearcă să reducă la tăcere emigranții georgieni, care aleg în mare parte împotriva partidului de guvernământ, Visul Georgian.

Autoritățile au respins aceste atacuri și anunță că cetățenii aflați în străinătate nu își pierd dreptul de vot, însă vor trebui să revină în țară dacă doresc să participe la procesul electoral.