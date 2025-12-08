Surse: PSD analizează și ieșirea de la guvernare

Nemulțumirile din interiorul partidului vizează și relația tensionată cu USR în cadrul Coaliției de guvernare. Potrivit surselor Antena 3, PSD discută și varianta de a cere public excluderea USR din Executiv.

Sorin Grindeanu a comentat încă de aseară viitorul Coaliției de guvernare în urma rezultatelor de la alegerile locale parțiale de duminică.

„N-avem cum să nu ținem cont de semnale. Evident trebuie să ținem cont de semnale. Și de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care le doresc cei de la USR, o să vedem cum vor evolua lucrurile”, a spus Grindeanu.

Întrebat ce va face PSD în continuare, în condițiile în care USR nu a obținut un scor bun la alegerile de duminică, Grindeanu a răspuns: „O să facem o evaluare”.

Băluță pe locul 3, rezultat surpriză

Social-democrații sunt surprinși de scorul general din București dar și de scorul din sectorul 4, condus de Daniel Băluță (PSD), unde diferența între primii doi au fost mult mai mică decât se anticipa. În Sectorul 4, candidatul PNL a obținut un scor aproape egal cu cel al lui Băluță, ceea ce, potrivit surselor, indică faptul că edilul PSD nu și-a consolidat pe deplin sprijinul nici în propriul sector. Acest rezultat a ridicat multe semne de întrebare cu privire la actuala strategie.

Un alt motiv de îngrijorare este ascensiunea candidatei AUR, Anca Alexandrescu, despre care lideri ai PSD susțin că a atras o parte semnificativă din electoratul care în mod tradițional vota social-democrat. În opinia acestora, votul obținut de Alexandrescu ar confirma că PSD ar trebui să analizeze serios trecerea în Opoziție,

Totuși, o decizie nu va fi luată imediat. Surse din partid afirmă că PSD va amâna orice hotărâre până după negocierile privind bugetul pentru anul 2026, care vor începe în perioada următoare și care vizează împărțirea fondurilor pentru instituțiile centrale și pentru primăriile din întreaga țară. O ruptură ar putea veni după adoptarea bugetului pe 2026, estimată pentru finalul lunii ianuarie, ceea ce ar împinge o eventuală criză politică spre primăvară.

Astfel, este de așteptat ca PSD să nu voteze actuala moțiune de cenzură ce este în Parlament.