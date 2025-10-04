Proteste violente la Tbilisi: Manifestanții au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial. Forțele de ordine intervin cu tunuri cu apă

UPDATE 22:15

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Georgia a publicat rezultatele preliminare ale alegerilor municipale din 4 octombrie. Partidul Visul Georgian conduce cu 80,7% din voturile la nivel național, față de 19,3% obținute în total de partidele de opoziție. Kakha Kaladze, candidatul GD la primăria Tbilisi, a obținut 71,55% din voturi.

Știrea inițială:

Tensiunile politice din Georgia au escaladat sâmbătă, după ce protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial din Tbilisi, scrie BBC.

Forțele de ordine au ripostat cu tunuri de apă și spray-uri cu piper pentru a dispersa zecile de mii de manifestanți care fluturau steaguri georgiene și ale Uniunii Europene.

Sursa foto: captură video X/ @AnnaGvarishvili

Protestele coincid cu alegerile locale, pe care opoziția le-a boicotat în mare parte, acuzând guvernul de fraudă și represiune politică.

Huge crowds have filled the streets of Tbilisi today — standing up against the Russian–”Georgian Dream”- regime. 🇬🇪 The Georgian people have once again shown that they refuse to live under russian influence or fear. #Georgia #Tbilisi #Protest #Russia #Georgiaprotests pic.twitter.com/JRNxopWhlH — Levan Moseshvili (@LevnMoseshvili) October 4, 2025

Opoziția pro-UE susține că alegerile parlamentare din 2024 au fost furate de partidul de guvernământ, Georgian Dream, care între timp a blocat discuțiile de aderare la Uniunea Europeană.

Unul dintre organizatori, tenorul și activistul Paata Burchuladze, a cerut angajaților Ministerului de Interne să se alăture poporului și să aresteze șase lideri ai Georgian Dream.

După acest apel, mulțimea a mărșăluit către palatul prezidențial și a încercat să pătrundă în curte, provocând intervenția violentă a forțelor de ordine.

Protestul vine după luni de represiune împotriva opoziției pro-occidentale, a presei independente și a organizațiilor civice.

Majoritatea liderilor opoziției se află deja în închisoare, pe fondul acuzațiilor de corupție și abuzuri aduse guvernului.