Israel: Fostul procuror general al armatei, arestat pentru violență împotriva palestinienilor

Yifat Tomer-Yeroushalmi a fost arestată în cadrul unei anchete privind publicarea unui videoclip care prezenta violențe împotriva deținuților palestinieni. Ea și-a anunțat demisia vineri, potrivit Le Figaro.
Yifat Tomer-Yeroushalmi. Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
03 nov. 2025, 11:36, Știri externe

Fostul procuror general al armatei israeliene, Yifat Tomer-Yeroushalmi, a fost arestat în legătură cu o anchetă privind scurgerea unui videoclip care prezintă violențe comise în 2024 împotriva deținuților palestinieni de către soldați israelieni într-o închisoare de înaltă securitate, a anunțat luni ministrul securității publice.

După ce și-a anunțat demisia vineri, Yifat Tomer-Yeroushalmi a dispărut pentru scurt timp duminică, declanșând speculații în presă despre o posibilă tentativă de suicid.

Într-un mesaj pe Telegram, ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a anunțat luni că „s-a convenit ca, având în vedere evenimentele de aseară, Administrația Penitenciară să acționeze cu o vigilență sporită pentru a asigura siguranța deținutei în centrul de detenție unde a fost plasată în arest”.