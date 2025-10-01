Prima pagină » Știri externe » Georgia riscă tulburări politice în urma alegerilor locale

Georgia riscă tulburări politice în urma alegerilor locale

Georgia riscă noi tulburări politice la sfârșitul săptămânii, deoarece partidul de guvernământ, acuzat de apropiere de Moscova, se confruntă cu primul său test electoral de la alegerile parlamentare controversate care au aruncat țara în haos anul trecut, potrivit AFP.
Sursa foto: Karol Serewis/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Laurențiu Marinov
01 oct. 2025, 09:00, Știri externe

Alegerile locale, de obicei lipsite de evenimente, programate pentru 4 octombrie, au căpătat o amploare suplimentară odată cu represiunea amplă a guvernului asupra presei independente, a partidelor de opoziție și a societății civile.

Unele grupări politice și-au îndemnat susținătorii să inunde străzile sâmbătă, în speranța de a reaprinde un val de demonstrații împotriva partidului de guvernământ, Visul Georgian.

Țara se află într-o criză prelungită de la alegerile parlamentare de anul trecut, despre care grupurile de opoziție spun că au fost trucate.

„Visul Georgian” a amplificat furia publică atunci când a suspendat candidatura Tbilisiului pentru aderarea la UE și a început arestarea și izolarea oponenților săi prin raiduri polițienești, legislație represivă și dispersarea forțată a protestatarilor – provocând critici din partea Bruxelles-ului și Washingtonului.

Unul dintre liderii protestelor, vedeta de operă devenită activistă Paata Burchuladze, a cerut o „adunare națională” pe 4 octombrie, cerând ca partidul să fie răsturnat printr-un transfer pașnic de putere.

„Visul georgian ne distruge democrația și viitorul european. Trebuie să dispară”, a declarat arhitectul Levan Baramidze, pentru AFP la Tbilisi.

La putere din 2012, partidul Visul Georgian s-a prezentat inițial ca o alternativă liberală pro-europeană la liderul reformator de lungă durată, Mihail Saakașvili, un personaj pro-occidental de talie mare care devenise din ce în ce mai controversat pe plan intern și care se află acum în închisoare.