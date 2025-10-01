Georgia riscă tulburări politice în urma alegerilor locale

Alegerile locale, de obicei lipsite de evenimente, programate pentru 4 octombrie, au căpătat o amploare suplimentară odată cu represiunea amplă a guvernului asupra presei independente, a partidelor de opoziție și a societății civile.

Unele grupări politice și-au îndemnat susținătorii să inunde străzile sâmbătă, în speranța de a reaprinde un val de demonstrații împotriva partidului de guvernământ, Visul Georgian.

Țara se află într-o criză prelungită de la alegerile parlamentare de anul trecut, despre care grupurile de opoziție spun că au fost trucate.

„Visul Georgian” a amplificat furia publică atunci când a suspendat candidatura Tbilisiului pentru aderarea la UE și a început arestarea și izolarea oponenților săi prin raiduri polițienești, legislație represivă și dispersarea forțată a protestatarilor – provocând critici din partea Bruxelles-ului și Washingtonului.

Unul dintre liderii protestelor, vedeta de operă devenită activistă Paata Burchuladze, a cerut o „adunare națională” pe 4 octombrie, cerând ca partidul să fie răsturnat printr-un transfer pașnic de putere.

„Visul georgian ne distruge democrația și viitorul european. Trebuie să dispară”, a declarat arhitectul Levan Baramidze, pentru AFP la Tbilisi.

La putere din 2012, partidul Visul Georgian s-a prezentat inițial ca o alternativă liberală pro-europeană la liderul reformator de lungă durată, Mihail Saakașvili, un personaj pro-occidental de talie mare care devenise din ce în ce mai controversat pe plan intern și care se află acum în închisoare.