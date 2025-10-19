Prima pagină » Știri externe » Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia pe fondul deteriorării relaţiilor bilaterale

Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia pe fondul deteriorării relaţiilor bilaterale

Ministerul de Externe de la Berlin a anunţat duminică retragerea ambasadorului său din Georgia pentru consultări, în contextul tensiunilor crescânde dintre Uniunea Europeană şi guvernul de la Tbilisi, notează Reuters.
Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia pe fondul deteriorării relaţiilor bilaterale
Foto: X/Peter Fischer
Radu Mocanu
19 oct. 2025, 15:46, Știri externe

„Timp de mai multe luni, conducerea georgiană a făcut agitaţie împotriva UE, Germaniei şi, de asemenea, împotriva ambasadorului german Fischer. Ministrul de Externe a decis să-l recheme pe ambasadorul Fischer pentru consultări privind modul de procedare. Mâine, Consiliul Afaceri Externe al UE va adresa problema Georgiei”, se arată într-o postare publicată, duminică, pe X de Ministerul de Externe german.

Tensiunile diplomatice dintre Berlin şi Tbilisi s-au intensificat în ultimele luni. În septembrie, Ministerul de Externe al Georgiei l-a convocat pe ambasadorul german, acuzându-l că ar fi implicat în promovarea unei „agende radicale” înaintea alegerilor locale.

Totodată, autorităţile georgiene i-au acuzat pe Fischer şi pe alţi diplomaţi europeni că ar sprijini tentative de răsturnare a guvernului.

În paralel, guvernul de la Tbilisi a înăsprit măsurile împotriva opoziţiei pro-europene şi a protestatarilor care au ieşit în stradă după alegerile parlamentare contestate din octombrie 2024.