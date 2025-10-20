Deflagrație la un operator economic din Ploiești. Un bărbat a suferit răni la cap și la picior / A fost deschis dosar penal

UPDATE: A fost deschis dosar penal

Un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi vătămare corporală din culpă a fost întocmit de către Poliţie în urma exploziei de la rafinăria Lukoil din Ploieşti.

Știrea inițială:

ISU Prahova anunţă că explozia a avut loc pe amplasamentul unui operator economic situat pe str. Mihai Bravu, municipiul Ploieşti.

ISU a intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul piciorului stâng.

Victima a fost preluată şi transportată la UPU Ploieşti.