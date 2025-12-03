Era și cazul! / Rusia dezvoltă o peliculă polimerică ușoară și reutilizabilă care absoarbe petrolul de pe suprafața apei

Oamenii de știință ruși de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg (SPbU) au dezvoltat o peliculă polimerică ușoară și reutilizabilă, capabilă să absoarbă petrolul de pe suprafețele apei.

Chimiștii de la Școala de Inginerie Avansată a SPbU au declarat că noul material poate rămâne la suprafață pe suprafețe reale de apă chiar și în timpul valurilor puternice, poate rezista la expunerea la vânt și poate fi reutilizat de mai multe ori, a anunțat universitatea într-un comunicat de presă.

10.000 de deversări de petrol pe an. Era și cazul!

Pelicula polimerică, care oferă un nou instrument pentru atenuarea daunelor aduse mediului înconjurător de deversările de petrol, a fost prezentată în cadrul unui prânz științific recent, a declarat SPbU.

Potrivit Ministerului Resurselor Naturale și Mediului din Rusia, în țară au loc anual aproximativ 10.000 de deversări de petrol, multe dintre ele fiind cauzate de accidente, coliziuni de nave, deversări de ape uzate sau deversări intenționate, care pot fi fatale pentru pești, păsări și alte animale.

Fibre ultrafine cu grosimea mai mică de un micron

Pelicula polimerică este concepută pentru a absorbi produse petroliere ușoare și medii din medii apoase.

Seamănă cu o folie sintetică albă, nețesută, realizată din fibre ultrafine cu grosimea mai mică de un micron, formând o structură asemănătoare unui burete, a declarat universitatea.

Se spunea că pelicula, produsă din materiale derivate din petrol, acționează ca un absorbant flotabil care se înnegrește pe măsură ce absoarbe petrolul, devenind în cele din urmă complet neagră odată ce procesul este finalizat.

Costă puțin și e reutilizabilă

Materialul a fost testat pe țiței și diverse fracțiuni petroliere, capacitatea sa de absorbție fiind de până la 40 de grame de ulei de motor per gram de material și aproximativ 20 de grame de țiței per gram de material, a declarat Anastasia Nosova, specialistă de top în sectorul eco-tehnologiilor inteligente de la Școala de Inginerie Avansată a SPbU.

Cercetătorii au evidențiat costul redus al peliculei polimerice și capacitatea acesteia de a fi reutilizată, care, după absorbția uleiului, poate fi rapid stoarsă, spălată și reutilizată, a declarat SPbU.

După cinci cicluri de curățare, capacitatea de absorbție a peliculei polimerice scade cu 15 până la 20%, potrivit universității.