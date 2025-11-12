Prețul petrolului: Schimbări nesemnificative în perspectiva redeschiderii guvernului federal

Cotația Brent crude a scăzut ușor cu 0.12%, ajungând la 65.08 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a pierdut 0.11%, până la 60.97 dolari pe baril, după ce marți ambele cotații urcaseră cu peste .,5%.

Analiștii consideră că încheierea blocajului guvernamental ar putea relansa cererea de combustibil.

Miercuri, Camera Reprezentanților urmează să voteze un proiect de lege de finanțare a bugetului guvernului federal, fapt ce ar putea stimula încrederea consumatorilor și activitatea economică.

Reluarea activității federal ar însemna și o revenire la cotele normale ale traficului aerian care ar susține consumul de combustibil.

Pe partea de ofertă, piața este influențată de noile sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft, primele de acest fel impuse de administrația Trump de la începutul celui de-al doilea mandat.

Compania chineză Yanchang Petroleum caută surse alternative de aprovizionare, iar o subsidiară Sinopec a fost nevoită să își oprească temporar activitatea pentru mentenanță,