Emil Boc reacționează în urma deciziei CCR privind pensiile magistraților: „O găselniță” a Curții

Într-o intervenție la Digi24, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a criticat decizia CCR privind legea pensiilor magistraților, calificând-o o „găselniță” a Curții.

„Prima dată am făcut prin ordonanță de urgență, Curtea a spus nu, ne-am dus cu lege în Parlament și am interzis cumulul pensiei cu salariu. Și acum, Curtea Constituțională a spus nu pe fond, ci pe formă, că „termenul pe care noi îl considerăm că trebuie să-l respectați nu e cel de 10 zile, ci de 30 de zile pentru a primi avizul de la CSM”. După părerea mea, este o găselniță”, a spus Boc.

Acesta a mai criticat și faptul că „până acum câteva zile, termenul de 10 zile era considerat de către Curtea Constituțională, în alte decizii, ca fiind un termen rezonabil pentru a primi un aviz, care oricum are caracter consultativ. De ieri, nu mai e valabil 10 zile, trebuie să fie 30. Este puterea discreționară a Curții Constituționale de a stabili acest lucru”.

În plus, Boc a mai afirmat că Guvernul „nu are voie să facă pași înapoi în această reformă” și a subliniat faptul că magistrații „sunt un stil de rezistență al statului de drept extrem de important, dar trebuie să ne raportăm la ceea ce societatea românească își poate permite astăzi, astfel încât toți să se simtă parte și la bine, și la greu”.

Luni, CCR a decis că reforma pensiilor magistraților este neconstituțională, întrucât Guvernul a adoptat legea fără a aștepta termenul legal de 30 de zile pentru obținerea avizului CSM.