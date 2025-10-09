Regatul Unit va investi 4,6 milioane de euro în „apărarea cibernetică” din Balcani pentru a face față amenințării ruse

Șefa diplomației britanice a făcut acest anunț înainte de a prezida joi, la castelul Hillsborough, în apropiere de Belfast (Irlanda de Nord), o reuniune a așa-numitului „Proces de la Berlin”, la care participă miniștrii de externe ai Uniunii Europene (UE) și ai celor șase națiuni din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Kosovo), scrie EFE.

„Este în beneficiul tuturor să protejăm securitatea și stabilitatea în Balcanii de Vest, și trebuie să fim atenți la întreaga gamă de amenințări cu care se confruntă partenerii noștri din regiune — de la eforturile Rusiei de a reaprinde tensiunile etnice până la bandele josnice de traficanți de persoane care fac comerț cu vieți omenești”, a declarat Cooper într-un comunicat.

Potrivit Ministerului britanic de Externe, summitul va aborda strategii pentru stimularea creșterii economice și a comerțului în regiune, precum și pentru intensificarea cooperării în lupta împotriva criminalității organizate legate de migrație.

Consolidarea „rezilienței” Balcanilor

Londra a subliniat importanța consolidării „rezilienței” țărilor din Balcanii de Vest pentru a combate „fluxul constant de amenințări hibride rusești menite să destabilizeze regiunea și să amplifice tensiunile etnice”.

De asemenea, Marea Britanie a pledat pentru un efort comun în abordarea traficului de migranți în cadrul reuniunii, unde va fi anunțată o investiție de 10 milioane de lire sterline (11,5 milioane de euro) destinată dezvoltării de programe pentru combaterea imigrației ilegale.

„Sprijinul pe care îl oferim partenerilor noștri din Balcanii de Vest pentru a combate traficul de persoane va avea un impact direct asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra câștigurilor rețelelor de criminalitate organizată implicate în migrație și va reduce amenințarea pe care acestea o reprezintă pentru Regatul Unit”, a explicat Cooper.

Guvernul britanic a precizat că o parte din această investiție va finanța noi proiecte în regiune, cum ar fi formarea forțelor de ordine din Kosovo, consolidarea securității la frontiere și sprijinirea potențialelor victime ale traficului de persoane din Serbia.

„Cooperarea internațională este esențială pentru a stimula creșterea economică, a proteja securitatea națională și a asigura frontierele noastre. Alianțele pe care le construim în afara țării ne fac mai puternici acasă”, a adăugat ministra laburistă.

Pe lângă miniștrii de externe ai țărilor din Balcanii de Vest, la acest summit participă și omologii lor din Austria, Bulgaria, Croația, Franța, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia și Slovenia, precum și reprezentantul Danemarcei, ca președinte în exercițiu al UE.

Regatul Unit deține, de asemenea, președinția rotativă a Procesului de la Berlin și, după reuniunea de la Belfast, este programată pentru 22 octombrie o nouă întâlnire la Londra între liderii țărilor participante.