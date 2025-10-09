500.000 – 3.000.000 euro pentru firmele de IT

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este de 3.000.000 euro pentru proiectele care dezvoltă produse inovative și de 1.500.000 euro pentru aplicații și servicii digitale. Cofinanțarea publică acoperă între 40% și 75% din valoarea eligibilă, în funcție de dimensiunea întreprinderii și regiunea de implementare, iar pentru activitățile de cercetare industrială intensitatea sprijinului poate ajunge până la 80%.

Programul se adresează IMM-urilor active în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, având coduri CAEN eligibile precum 5821, 5829, 6210, 6220, 6290, 6310, 2611, 2612 și 2630.

În contextul aplicării Directivei (UE) 2022/2555 (NIS 2) și al actualizării Legii nr. 362/2018, securitatea cibernetică a devenit o condiție esențială pentru orice investiție digitală susținută din fonduri europene. Toate proiectele trebuie să asigure măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind protecția datelor, guvernanța IT, controlul accesului, criptarea, jurnalizarea și planurile de răspuns la incidente.

