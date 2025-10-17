Peru va declara stare de urgență după ce protestele împotriva noului președinte au provocat moartea unei persoane și rănirea a zeci de alte persoane

Prim-ministrul Ernesto Alvarez a afirmat joi seara că guvernul va declara starea de urgență în Lima în câteva ore și pregătește un pachet de măsuri pentru a combate creșterea nesiguranței.

Protestul de miercuri seara – organizat de protestatarii din generația Z, lucrătorii din transporturi și grupuri civile – a fost cel mai recent dintr-o serie de demonstrații împotriva corupției și a creșterii criminalității, care au dus la demiterea dramatică, joi trecută, a fostului președinte Dina Boluarte, potrivit The Guardian.

Mii de protestatari s-au adunat în toată țara, iar sute dintre ei s-au ciocnit cu poliția în fața sediului Congresului din Lima. Poliția a tras cu gaze lacrimogene, în timp ce unii protestatari aruncau cu artificii, pietre și obiecte incendiare.

„Toți trebuie să plece!”, scandau protestatarii când au ajuns la sediul Congresului și au încercat să dărâme barierele metalice care protejau clădirea, ceea ce a dus la ciocniri.

O persoană ucisă, mai multe persoane rănite

Un bărbat de 32 de ani, Eduardo Mauricio Ruiz, a fost ucis în timpul protestului, iar moartea sa va fi investigată, a declarat Fernando Losada, reprezentant al biroului ombudsmanului țării. Parchetul din Peru a declarat că Ruiz a murit după ce a fost împușcat.

Jerí și-a exprimat regretul pentru moartea lui Ruiz într-o postare pe X, spunând că moartea va fi investigată „obiectiv”. El a dat vina pentru violențe pe „delincvenții care s-au infiltrat într-o demonstrație pașnică pentru a semăna haos”.

„Vor fi pedepsiți cu toată severitatea legii”, a spus el.

După ce a participat joi după-amiază la o ședință despre proteste la congres, Jerí a declarat că va cere congresului „autoritatea de a legifera în materie de siguranță publică”.

Jerí a spus că unul dintre obiectivele principale va fi reforma închisorilor, dar nu a dat detalii despre ce vor implica aceste competențe.

Reformă cuprinzătoare a poliției naționale

Vorbind în fața Congresului unicameral la scurt timp după aceea, noul ministru de interne, Vicente Tiburcio, a declarat că guvernul va promova o reformă cuprinzătoare a poliției naționale, adăugând că 89 de polițiști și 22 de civili au fost răniți în timpul protestului și că 11 persoane au fost reținute.

Ministerul de interne nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta reforma poliției sau cererea lui Jerí de extindere a competențelor legislative.

Protestele de miercuri au fost un indicator al modului în care s-ar putea desfășura președinția încipientă a lui Jerí, care se va încheia în iulie anul viitor, din cauza alegerilor programate.

Jerí, în vârstă de 38 de ani, a promis că va face din combaterea criminalității prioritatea sa principală, dar s-a confruntat cu o serie de scandaluri, inclusiv acuzații de corupție și o anchetă, acum suspendată, pentru agresiune sexuală. Jerí a negat acuzațiile în ambele cazuri și și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu orice anchetă privind corupția.

Boluarte s-a confruntat cu proteste pe scară largă după ce a preluat puterea la sfârșitul anului 2022, ceea ce a dus la zeci de morți și la o scădere a popularității sale, care a oscilat între 2% și 4% în zilele premergătoare demiterii sale.

Congresul – care era condus de Jerí înainte de a deveni președinte – este aproape la fel de nepopular, cu un rating de aprobare de o singură cifră.