Los Angeles: Acord de 828 de milioane de dolari pentru 400 de plângeri de abuz sexual

Acordul în valoare de 828 de milioane de dolari trebuie aprobat de Consiliul de Supraveghere al Los Angelesului.

În aprilie, a fost aprobat acordul istoric în valoare de 4 miliarde de dolari pentru mii de plângeri de abuz sexual în centrele pentru minori din 1959, au declarat oficialii, potrivit AP.

Acesta vine în contextul în care oficialii din Los Angeles investighează acuzațiile că unele persoane incluse în acordul de 4 miliarde de dolari au fost plătite pentru a depune plângeri.

O anchetă a Los Angeles Times a raportat că nouă reclamanți au declarat că au fost plătiți pentru a da în judecată, iar patru dintre ei au spus că au depus plângeri frauduloase.

Oficialii comitatului au declarat, la anunțarea noii înțelegeri pentru cele 400 de cereri suplimentare, că „credibilitatea fiecărei cereri individuale va fi verificată, iar reclamanții despre care se va stabili că au depus cereri frauduloase nu vor primi niciun ban din înțelegere”.

Reclamanții au putut să dea în judecată datorită unei legi din California care a intrat în vigoare în 2020 și care a suspendat termenul de prescripție pentru victimele abuzurilor sexuale din copilărie, pentru a putea intenta procese timp de trei ani.

Procesele intentate de mii de persoane susțineau că acestea au fost maltratate și abuzate sexual în centrele de plasament și în centrele de detenție pentru minori din Los Angeles.

Inițial, acordul de 4 miliarde de dolari urma să soluționeze 7.000 de cereri, dar numărul acestora a crescut la 11.000, au declarat oficialii.

Comitatul a declarat că se confruntă acum cu până la 2.500 de cazuri suplimentare, pe lângă cele acoperite de cele două acorduri, și că numărul total de cereri ar putea ajunge la 14.000 sau mai mult.

Oficialii au declarat că acordurile cauzează presiuni financiare

Dacă ultimul acord va fi aprobat, despăgubirile individuale vor fi stabilite pe baza unor factori, printre care gravitatea abuzului invocat.

Președinta Consiliului de Supraveghere al Comitatului Los Angeles, Kathryn Barger, a declarat că sistemul este vulnerabil la fraudă, dar oficialii își întăresc procesul de revizuire pentru a se asigura că banii din acorduri ajung doar la victimele abuzurilor.

Comitatul a declarat că, pentru a preveni frauda, fiecare reclamant trebuie să completeze un rezumat detaliat, de mai multe pagini, sub sancțiunea sperjurului, al abuzurilor suferite, iar persoanelor suspectate de fraudă li se pot solicita dovezi suplimentare.