Los Angeles: Incendiu puternic la cea mai mare rafinărie Chevron de pe coasta de vest a SUA

Un incendiu major a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, Los Angeles, în urma unei explozii. Autorității au intervenit în regim de urgență pentru a gestiona situația, notează CBS News.
Sursa foto: X
Radu Mocanu
03 oct. 2025, 09:09, Știri externe

Explozia a fost semnalată de mai mulți martori, care au comparat senzația cu un mic cutremur. Până în prezent, poliția din El Segundo nu a raportat victime sau evacuări.

Rafinăria Chevron din este cea mai mare rafinărie de pe coasta de vest a Statelor Unite, cu o capacitate de 276.000 de barili de petrol pe zi.

De menționat, rafinăria are propriul departament de pompieri care a intervenit prompt.

Rafinăria se află la câțiva kilometri sud de aeroportul din Los Angeles, iar oficialii aeroportului au precizat că incendiul nu a afectat operațiunile, nefiind înregistrate zboruri anulate, deviate sau întârziate.

„Guvernatorul a fost informat despre incidentul de la rafinăria El Segundo a companiei Chevron din comitatul Los Angeles. Biroul nostru colaborează în timp real cu agențiile locale și statale pentru a proteja comunitatea și a asigura siguranța publică”, se arată într-un mesaj publicat de biroul de presă al lui Gavin Newsom, guvernatorul Californiei.