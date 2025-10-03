Los Angeles: Incendiu puternic la cea mai mare rafinărie Chevron de pe coasta de vest a SUA

Explozia a fost semnalată de mai mulți martori, care au comparat senzația cu un mic cutremur. Până în prezent, poliția din El Segundo nu a raportat victime sau evacuări.

Rafinăria Chevron din este cea mai mare rafinărie de pe coasta de vest a Statelor Unite, cu o capacitate de 276.000 de barili de petrol pe zi.

De menționat, rafinăria are propriul departament de pompieri care a intervenit prompt.

Rafinăria se află la câțiva kilometri sud de aeroportul din Los Angeles, iar oficialii aeroportului au precizat că incendiul nu a afectat operațiunile, nefiind înregistrate zboruri anulate, deviate sau întârziate.

A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that’s visible for miles. pic.twitter.com/fsJUF1KL9B — ミ★ 𝘛𝘳𝘶𝘵𝘩𝘚𝘦𝘦𝘬𝘦𝘳𝘊𝘺𝘯𝘥𝘦𝘦™ ★彡 (@Mynewlife65) October 3, 2025

„Guvernatorul a fost informat despre incidentul de la rafinăria El Segundo a companiei Chevron din comitatul Los Angeles. Biroul nostru colaborează în timp real cu agențiile locale și statale pentru a proteja comunitatea și a asigura siguranța publică”, se arată într-un mesaj publicat de biroul de presă al lui Gavin Newsom, guvernatorul Californiei.