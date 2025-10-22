Un comandant rus a ordonat trupelor să tragă asupra civililor din apropierea orașului Povrovsk

„Nu lăsați pe nimeni să treacă, pe nimeni cu bagaje mari, pur și simplu împușcați-i”, se aude un comandant rus spunând într-o înregistrare audio publicată, miercuri, de HUR.

Ordinul de a ucide civili a fost dat de comandantul de teren al Brigăzii 30 de infanterie motorizată separată a Rusiei, parte a Armatei 2 Combinate a Districtului Militar Central, potrivit HUR.

The Kyiv Independent nu poate verifica în mod independent conținutul transmisiunii radio interceptate.

Conversația radio ar fi legată de un videoclip publicat, luni, de Corpul 7 al Forțelor Aeriene de Asalt ale Ucrainei care, potrivit armatei ucrainene, arată urmările unui incident în care un grup de asalt rus, după ce s-a infiltrat în spatele liniilor ucrainene, a împușcat și ucis mai mulți civili neînarmați în Pokrovsk.

Presupusa crimă de război din zona fierbinte de pe linia frontului din regiunea Donețk a fost raportată inițial, duminică, de un voluntar ucrainean care evacuează civilii din așezările de pe linia frontului și își documentează activitatea pe rețelele de socializare.

Datorită pericolului extrem pe care îl reprezintă atacurile cu drone rusești asupra oricăror vehicule care circulă în și din Pokrovsk, voluntarii, inclusiv cei care evacuează civilii, au încetat aproape complet să mai călătorească în oraș.