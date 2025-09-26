Victimele directe ale războiului: Civilii din Gaza, răniți mai grav decât soldații combatanți din Irak și Afganistan

Un studiu publicat în British Medical Journal a constatat că unele tipuri de răni, precum arsurile sau leziunile la nivelul picioarelor, sunt mai frecvente la civilii din Gaza decât la soldații americani care au luptat în conflictele recente din Irak și Afganistan.

„Civilii răniți în Gaza se confruntă cu un tipar de leziuni pe care te-ai aștepta să îl vezi în lupte intense, cu profesioniști militari. Distribuția și natura (rănilor) este aproape aceeași sau chiar mai gravă”, a declarat Bilal Irfan, bioetician și cercetător la Universitatea din Michigan, unul dintre autorii studiului.

Alte constatări ale studiului: