Războiul din Ucraina, ziua 1.331. Ucraina respinge un atac rus major lângă Dobropillia / Atac cu rachete asupra unui poligon de antrenament ucrainean

Zelenski a ajuns la Washington pentru a dicuta cu președintele Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu liderul american Donald Trump. Discuțiile se vor concentra pe posibilitatea transferului de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina.

Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la Washington joi, înaintea întrevederii programate cu omologul său american, Donald Trump.

Vizita are loc pe fondul discuțiilor privind o posibilă livrare de rachete Tomahawk.

Orbán salută viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Viktor Orbán a declarat că reuniunea planificată între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin este „o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace”, subliniind disponibilitatea Ungariei de a sprijini eforturile diplomatice.

Viktor Orbán a reacționat pe platforma X la anunțul privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, afirmând că discuțiile dintre cei doi lideri ar putea deschide calea spre o nouă etapă a dialogului internațional.

Ucraina respinge un atac rus major lângă Dobropillia

Brigada Azov a precizat că a distrus nouă dintre vehiculele blindate rusești în timpul luptei și a publicat imagini video verificate de Reuters, care arată desfășurarea confruntării lângă satul Malynivka, situat la aproximativ 13 km sud de Shakhove.

Statul Major ucrainean nu a comentat direct atacul, menționând doar că desfășoară operațiuni de „stabilizare” în zonă. În ultimele săptămâni, oficialii militari ucraineni au raportat că trupele lor avansează și recuperează teritorii în apropiere de Dobropillia, descriind forțele ruse ca fiind prinse într-o capcană.

Dobropillia se află în apropierea hub-ului logistic Pokrovsk, unul dintre obiectivele-cheie ale trupelor ruse care avansează lent spre vest în regiunea Donețk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat progresele forțelor sale ca dovadă că Ucraina poate contraataca împotriva impulsului avansării rusești.

Atac cu rachete asupra unui poligon de antrenament ucrainean

„În dimineața zilei de 16 octombrie, Rusia a lansat un atac combinat masiv asupra Ucrainei, în special două rachete balistice asupra terenului uneia dintre unitățile de instrucție ale Forțelor Terestre ale Armatei Ucrainei, situată în spatele frontului, într-o zonă relativ pașnică a țării noastre”, a scris Comandamentul Operațional Sud într-o postare pe Facebook.

„Din cauza loviturii inamice, în ciuda avertismentelor, a rămânerii în adăposturi și a altor măsuri de siguranță luate, nu s-a reușit evitarea completă a pierderilor”, se arată în postare.

Postarea continuă spunând că răniții au fost tratați de echipele de prim ajutor și se încheie cu „Transmitem sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai celor decedați”.

Numărul exact al morților sau răniților nu a fost specificat, scrie The Kyiv Independent.

Conform postării, comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a ordonat o anchetă oficială asupra acestui incident.

Zelenski acuză Rusia de „dublă teroare”: muniția cu fragmentație a lovit salvatori și civili. „Putin este surd la tot ce spune lumea”

Președintele ucrainean a denunțat joi ultimele atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, pe care le-a descris drept „dublă teroare”. Potrivit lui Zelenski, forțele ruse au folosit drone „Shahed” echipate cu muniție cu fragmentație și au efectuat lovituri repetate menite să rănească salvatori și lucrători din energie aflați la locurile bombardate.

„Rușii folosesc o dublă teroare – trimit Shahed-uri echipate cu muniții cu dispersie și reiau atacurile pentru a răni pompierii și lucrătorii din energie care intervin după distrugeri”, a scris Zelenski pe X, precizând că Rusia a lansat peste 300 de drone de atac și 37 de rachete asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică și civilă din mai multe regiuni.

Armamentul este interzis prin convenții internaționale în multe țări, deoarece, la explozie, eliberează zeci de bombe mai mici pe o suprafață largă, provocând victime în rândul civililor și lăsând muniții neexplodate care pot ucide sau răni mult timp după atac.

Rusia susține că așteaptă „răspunsul” SUA la summitul Trump-Putin

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova așteaptă un răspuns din partea Washingtonului în urma recentului summit din Alaska, a raportat Tass.

„Încă așteptăm un răspuns concret la rezultatele negocierilor din Alaska”, a declarat Lavrov pentru Kommersant.

Trump este gata să impună Chinei „tariful victoriei ucrainene” dacă Europa va urma acest exemplu, afirmă secretarul Trezoreriei

„Președintele (Donald) Trump ne-a dat instrucțiuni, ambasadorului și mie, să le comunicăm aliaților noștri europeni că am fi de acord fie cu un „tarif petrolier rus” impus Chinei, fie cu un „tarif al victoriei ucrainene” impus Chinei”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Zelenski numește primul ombudsman militar din istoria Ucrainei

În calitate de ombudsman militar, Olha Reshetylova va fi responsabilă de soluționarea problemelor legate de serviciul militar, gestionarea plângerilor, inițierea inspecțiilor și propunerea de recomandări de politică.

Ucraina confirmă atacul cu drone asupra rafinăriei de petrol rusești din regiunea Saratov, al doilea atac într-o lună

Vestea vine în contextul în care Kievul continuă să-și intensifice campania împotriva infrastructurii rusești de petrol și gaze.

Rusia acuză NATO pentru incidentele cu drone deasupra țărilor UE

Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat joi că Moscova nu are nicio îndoială cu privire la implicarea serviciilor de securitate ale NATO în incidentele cu presupuse drone rusești deasupra teritoriului UE, potrivit RIA.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus crearea unui „zid defensiv” împotriva dronelor, după ce aproximativ 20 de drone rusești ar fi intrat în spațiul aerian al Poloniei, membră a UE și NATO, luna trecută.

Rusia a lansat 37 de rachete și peste 300 de drone într-un baraj de rachete

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a raportat că Rusia a efectuat un atac masiv în timpul nopții, lansând peste 300 de drone și 37 de rachete în mai multe regiuni ale țării.

„În această toamnă, rușii profită de fiecare zi pentru a lovi infrastructura noastră energetică”, a declarat Zelenski joi, pe X.gf

Washingtonul este gata să „impună costuri” Rusiei, așa cum „numai SUA poate”, avertizează șeful Pentagonului

SUA și aliații săi vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, pe 15 octombrie.

Aliatul principal al lui Putin avertizează că, dacă Trump va furniza rachete Ucrainei, acest lucru ar putea duce la un „război nuclear”

Liderul belarus Alexander Lukașenko, un aliat loial al lui Vladimir Putin, a avertizat președintele Donald Trump că furnizarea de către SUA a rachetelor de croazieră subsonice Tomahawk Ucrainei ar însemna „război nuclear”.

Trump ar lua în considerare o cerere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru rachetele Tomahawk, care au o rază de acțiune de 1.500 de mile, ceea ce ar permite Kievului să lovească mult mai adânc în teritoriul rus, lovind ținte strategice precum infrastructura inamică a invadatorului, bazele militare și fabricile de muniții.

„Vor să treacă la ofensivă” — Trump va discuta cu Zelenski despre posibilitatea ca Ucraina să reia războiul cu Rusia

Trump a declarat că va „lua o decizie” cu privire la dorința Ucrainei de a „trece la ofensivă” împotriva Rusiei în cadrul întâlnirii pe care o va avea cu Zelenski la Casa Albă.

Substația electrică rusă din regiunea Volgograd a luat foc în urma unui atac cu drone

Incendiul a izbucnit în timpul unui „atac masiv cu drone” care a vizat infrastructura energetică a regiunii în timpul nopții, a afirmat guvernatorul Andrey Bocharov.

Directorul FMI intenționează să viziteze Ucraina

Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, intenționează să se deplaseze în Ucraina pentru a sprijini eforturile țării de a obține un nou pachet de împrumuturi în al patrulea an de război, a relatat Bloomberg.

Zelenski și premierul grec discută posibilitatea furnizării de gaze naturale din SUA

Zelenski și premierul grec Kyriakos Mitsotakis au discutat posibilitatea furnizării de gaze naturale din SUA către Ucraina, care se confruntă cu consecințele multiplelor atacuri ale Rusiei asupra sistemului energetic al țării.

India va înceta să mai cumpere petrol rusesc, afirmă Trump

Trump a declarat miercuri că premierul indian Narendra Modi s-a angajat să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia, principalul furnizor de petrol al Indiei, dar că nu poate opri livrările „imediat”.

Anunțul vine în contextul în care Trump încearcă să intensifice eforturile de a reduce finanțarea energetică a Moscovei.

SUA presează Japonia să oprească importurile de petrol din Rusia

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că a îndemnat Japonia să oprească toate importurile de energie din Rusia, semnalând o poziție mai dură din partea administrației Trump față de aliații care mențin relații comerciale limitate cu Moscova.

„Ministrul Kato și cu mine am discutat, de asemenea, aspecte importante legate de relațiile economice dintre SUA și Japonia și de așteptările administrației ca Japonia să înceteze importurile de energie din Rusia”, a scris Bessent pe X după întâlnirea sa cu ministrul japonez al finanțelor, Katsunobu Kato, la Washington.