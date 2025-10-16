Orbán salută viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Viktor Orbán a reacționat pe platforma X la anunțul privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, afirmând că discuțiile dintre cei doi lideri ar putea deschide calea spre o nouă etapă a dialogului internațional.

„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!”, a scris Orbán.

Comentariul liderului ungar vine pe fondul tensiunilor globale și al eforturilor de relansare a comunicării directe între Washington și Moscova.

Viktor Orbán, cunoscut pentru relațiile sale apropiate atât cu Donald Trump, cât și cu Vladimir Putin, s-a poziționat constant ca un susținător al dialogului Est-Vest și al unei „politici externe realiste” pentru Europa.