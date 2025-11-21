Arheologii au deschis un sarcofag roman de 1.700 de ani descoperit intact sub Budapesta

Un sarcofag roman vechi de 1.700 de ani a fost descoperit în capitala Ungariei, în timpul unei ample săpături arheologice desfășurate în districtul Obuda, zonă care făcea parte din așezarea romană Aquincum.

Arheologii Muzeului de Istorie din Budapesta au găsit sicriul de calcar complet intact, cu capacul fixat în continuare prin cleme metalice și plumb topit, o raritate, deoarece majoritatea mormintelor antice au fost jefuite sau deschise de-a lungul secolelor.

La ridicarea cu grijă a capacului, echipa a descoperit scheletul complet al unei tinere, înconjurat de zeci de obiecte funerare.

Sarcofagul se afla într-o zonă care în Antichitate fusese locuită, dar care în secolul al III-lea fusese transformată în necropolă.

În apropiere, cercetătorii au identificat un apeduct roman și opt morminte simple, însă niciunul nu se apropie de bogăția și conservarea acestei găsiri.

Potrivit arheologului Gabriella Fenyes, coordonatoarea săpăturii, descoperirea este cu atât mai valoroasă deoarece sarcofagul era sigilat „ermetic”, fără urme de intervenții anterioare.

Printre artefactele găsite se numără două vase de sticlă intacte, figuri din bronz și 140 de monede.

Un ac de păr din os, o bijuterie din chihlimbar și urme de țesătură cu fir de aur sugerează că tânăra aparținea unei familii înstărite.

Obiectele depuse în mormânt, spune Fenyes, sunt ofrande lăsate de rude „pentru călătoria ei eternă”.

Analizele antropologice urmează să stabilească mai clar vârsta, starea de sănătate și originea femeii.

Gergely Kostyal, specialist în perioada romană și coleg la conducerea proiectului, afirmă că sarcofagul și bogăția inventarului funerar indică un statut social ridicat al tinerei.

El subliniază și caracterul excepțional al descoperirii, întrucât în secolul al IV-lea era obișnuit ca sarcofagele să fie refolosite, în timp ce acesta pare să fi fost realizat special pentru defunctă.

Arheologii au îndepărtat și un strat gros de noroi din interiorul sicriului, în care, spune Fenyes, ar putea fi ascunse piese de bijuterie, inclusiv cercei care lipsesc din inventarul funerar.